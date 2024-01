Berlino, Tristán Ulloa, Michelle Jenner e il limoncello italiano

Berlino è in streaming su Netflix dal 29 dicembre. La serie prequel di La casa di carta si concentra, come suggerisce il titolo, su Berlino, il personaggio interpretato da Pedro Alonso. Non ancora malato, lo vediamo pieno di entusiasmo mentre organizza un grande colpo a una casa d'aste di Parigi.

Berlino (Pedro Alonso) e Damián (Tristán Ulloa)

Per organizzare una rapina ci vuole però una squadra. O meglio, una banda. Per metterla insieme il protagonista fa affidamento su un suo amico storico, Damián, professore universitario che si diverte con una seconda vita da ladro. Tra i membri fondamentali del gruppo c'è poi Keila, esperta informatica che magari non sa come maneggiare una fiamma ossidrica, ma può disattivare delle telecamere di sorveglianza con pochi click.

A interpretarli sono rispettivamente gli attori Tristán Ulloa e Michelle Jenner, arrivati a Roma insieme ad Alonso per presentare la serie Netflix. Nella nostra intervista ci raccontano com'è stare accanto a qualcuno ambizioso come Berlino. E di quanto abbiano amato il limoncello italiano.

Berlino: intervista a Tristán Ulloa e Michelle Jenner

Negli episodi di Berlino Damián a un certo punto ha un incontro ravvicinato con del limoncello. L'attore Tristán Ulloa ha lo stesso entusiasmo del personaggio per il liquore al limone: "Mi piace molto il limoncello. È un po' che non lo bevo: vorrei provarlo qui. Anche perché quello che ho bevuto sul set non era limoncello italiano al 100%: era fatto in Francia"!

I collegamenti con l'Italia non si fermano qui: in Berlino viene mantenuta la tradizione di cantare una canzone italiana. Questa volta si tratta di Felicità di Al Bano, che gli attori hanno incontrato al Pincio. Per Ulloa è stata una belle esperienza: "Siamo aperti a tutti gli eventi. Vivere accanto a Berlino è assolutamente imprevedibile. Sia come persone che come attori. Cantare questa canzone è stato un vero regalo: molto divertente".

Berlino: chi è Keila, il personaggio di Michelle Jenner

Keila (Michelle Jenner) in Berlino

Il personaggio di Keila è una Millennial che ha sempre vissuto la vita dietro a uno schermo. E nella serie finalmente decide di buttarsi nel mondo reale.

L'attrice Michelle Jenner la descrive così: "Credo sia un personaggio che arriva moltissimo allo spettatore, perché gli altri personaggi si muovono molto meglio per tutto ciò che riguarda il furto. Lei no. Lei è bravissima nel campo dell'informatica, si muove benissimo in questo mondo, ma ha molta più difficoltà a muoversi nella vita reale. È molto timida. Questo la porta a vivere delle situazioni molto particolari, che danno comicità alla storia. Si muove come un pesce fuor d'acqua. È molto interessante la sua interazione con Berlino: ha paura di lui, ma allo stesso tempo lo ammira. Tutto questo però le consente di trovare la famiglia che le è mancata. Si sente accolta da queste persone e questo le permette di aprirsi al mondo esterno".