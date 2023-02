I 5 attori più pagati del Marvel Cinematic Universe

Ecco una lista dei cinque attori più pagati del Marvel Cinematic Universe: i loro cachet per pellicole come Avengers: Endgame e Thor: Love and Thunder potrebbero sorprendere.

Nel corso degli ultimi 15 anni il Marvel Cinematic Universe ha offerto al pubblico alcune delle migliori esperienze cinematografiche di tutti i tempi che, a loro volta, si sono tradotte in continui successi al botteghino mondiale e una crescente importanza a livello culturale. In questo lasso di tempo, i film Marvel hanno trasformato alcuni attori già piuttosto famosi in delle vere e proprie star del cinema che adesso figurano in tutte le classifiche delle stelle più pagate di Hollywood.

Avengers: Endgame, l'incontro tra Robert Downey Jr. e Chris Evans

Stiamo parlando di interpreti del calibro di Robert Downey Jr., Scarlett Johannsson e Chris Hemsworth, attori che hanno guadagnato milioni e milioni di dollari grazie alle loro interpretazioni in film come Black Widow e in quelli su Iron Man e Thor.

A questo punto la domanda risulta ovvia: chi sono gli attori del MCU più pagati di sempre? Ecco una lista dei più ricchi supereroi di tutti i tempi che, grazie agli amati film degli Avenger, hanno guadagnato cifre semplicemente mozzafiato nel corso degli anni.

5. Jeremy Renner (15 milioni per Avengers: Endgame)

L'Occhio di Falco di Jeremy Renner ha saltato il turno in Avengers: Infinity War ma è diventato un vero e proprio punto focale di Avengers: Endgame, regalando ai fan alcuni dei momenti più emozionanti del film. Ricordiamo che Jeremy, nel corso della sua carriera, ha ricevuto anche due candidature ai premi Oscar: una al miglior attore per The Hurt Locker e un'altra al miglior attore non protagonista per The Town.

Jeremy Renner in The Town (2010)

Ma il supereroe Occhio di Falco, che interpreta dal 2011 nei film del Marvel Cinematic Universe, è indubbiamente il personaggio che gli ha donato la fama planetaria. Renner è stato pagato profumatamente per la sua incredibile performance sullo schermo in Endgame: secondo quanto riferito l'attore si sarebbe portato a casa ben 15 milioni di dollari.

4. Chris Evans (15 - 20 milioni per Avengers: Endgame)

Con la quarta posizione ci avviciniamo ai pezzi grossi della classifica delle star Marvel più pagate di sempre e il quarto posto spetta di diritto a Chris Evans: scritturato per interpretare Capitan America nel film a lui dedicato, intitolato Captain America - Il primo Vendicatore, l'attore in seguito ha preso parte anche a The Avengers, pellicola che ha ricevuto recensioni positive e che è stata un enorme successo al botteghino, guadagnandosi il titolo di "uno dei film di maggior incasso di tutti i tempi" con il suo miliardo e mezzo di dollari di incasso.

In difesa di Jacob: Chris Evans in una scena del terzo episodio

Prima dell'uscita di Avengers: Endgame, che è finito per diventare l'ultimo film Marvel in cui Evans ha interpretato Captain America, il The Hollywood Reporter pubblicò un rapporto relativo agli stipendi dei più grandi attori del MCU. Secondo quanto riportato l'attore si sarebbe aggiudicato tra i 15 e i 20 milioni di dollari di stipendio, senza neanche prendere considerazione eventuali bonus e percentuali sul box office. E, considerata la popolarità ottenuta dal film, è comprensibile presumere che Chris si sia lasciato alle spalle l'MCU soltanto dopo aver ricevuto la sua fetta di denaro.

3. Chris Hemsworth (20 milioni per Thor: Love And Thunder)

Invece, secondo quanto riferito da Variety, Chris Hemsworth avrebbe addirittura raggiunto la soglia dei 20 milioni di dollari per la sua performance in Thor: Love and Thunder senza la necessità di nessun bonus. Questa cifra mozzafiato, tuttavia, era stata prevista dai fan a causa dello "star power" di cui gode il celeberrimo attore australiano e della sua importanza nell'universo dei supereroi.

Chris Hemsworth durante la conferenza stampa di Thor a Roma

I 20 milioni di dollari ottenuti grazie a Thor: Love And Thunder avrebbero eguagliato o superato di poco la paga di Endgame ricevuta tre anni prima dall'interprete del Dio del tuono, ruolo che ha incarnato anche in Thor: The Dark World (2013), Avengers: Age of Ultron (2015), Thor: Ragnarok (2017) e Avengers: Infinity War (2018). Ma i suddetti stipendi non sono sufficienti per stabilire quanto abbia guadagnato in totale, visto che non è mai stato rivelato a quanto ammontassero i bonus che Hemsworth ha ricevuto grazie al successo al botteghino di entrambi i film.

Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth: "Col tempo, il personaggio somiglia sempre di più a me"

2. Scarlett Johansson (40 milioni per Black Widow)

Black Widow: Scarlett Johansson in una scena

Ancor prima di ottenere un film interamente dedicato al suo personaggio, Black Widow, bisogna far presente che Scarlett Johansson è sempre stata una delle attrici del MCU più pagate di sempre. Tuttavia, la star del franchise ha raggiunto una nuova vetta grazie all'uscita nelle sale e su Disney+ del suddetto film: secondo Deadline, la paga della Johansson si aggirava intorno ai 20 milioni di dollari ma quella cifra è stata raddoppiata dopo che l'attrice ha intentato una causa contro la Disney per risolvere delle controversie sui profitti al botteghino.

L'uscita ibrida (sia nelle sale che su Disney+) aveva danneggiato pesantemente il compenso dell'interprete di Natasha Romanoff che non era stata in grado di riscuotere gran parte dei bonus pattuiti con la Marvel. Disney, proprietaria del MCU, all'epoca dichiarò: "La causa è particolarmente triste e angosciante per il suo insensibile disprezzo per gli orribili e prolungati effetti globali della pandemia di Covid-19", per poi rivelare di aver accettato di risarcire la Johansson, impegnandosi a pagare altri 20 milioni di dollari a rate per un periodo di tempo che non è mai stato reso noto.

1. Robert Downey Jr. (75 milioni di dollari per Avengers: Endgame)

Sebbene Robert Downey Jr. non sia stato l'attore più pagato del suo primo film Marvel, Iron Man, la star si è meritatamente portata a casa il più grande cachet di ogni successivo capitolo del MCU. Il re dell'Olimpo di questa classifica ha coronato la sua impressionante corsa al botteghino con Avengers: Endgame nel 2019, pellicola che secondo quanto riportato da Forbes gli è valsa ben 75 milioni di dollari.

Dolittle: Robert Downey Jr. durante una scena del film

Proprio come accaduto a molti dei suoi co-protagonisti strapagati, da contratto Downey ha guadagnato "soltanto" 20 milioni, per poi portarsi a casa il grosso del malloppo dopo l'uscita del film nelle sale cinematografiche. Forbes stima che il film abbia avuto un profitto di circa 700 milioni di dollari: se moltiplichiamo questa cifra per l'8% che spettava a Robert, otteniamo il risultato di 55 milioni di dollari, che si trasformano nella somma totale di 75 milioni una volta sommati al suo compenso iniziale. Sebbene questa classifica possa cambiare in futuro con l'uscita dei prossimi film Marvel, possiamo tranquillamente affermare che l'interprete di Iron Man è e sarà sempre il Re indiscusso del Marvel Cinematic Universe... dal punto di vista economico e, soprattutto, nei cuori di milioni di fan.

