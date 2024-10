Robert Downey Jr, Josh Brolin si congratula con l'amico per la straordinaria performance a Broadway

Dopo aver assistito alla sua straordinaria performance a Broadway nella pièce McNeal, Josh Brolin ha elogiato il suo amico Robert Downey Jr. La star di Dune - Parte Due ha condiviso su Instagram un messaggio in onore del collega.

Robert Downey Jr. è impegnato in questo periodo nella rappresentazione teatrale che lo vede nei panni dello scrittore Jacob McNeal, un uomo 'che ha un figlio con cui ha rotto i rapporti, un nuovo romanzo, vecchi rancori e un'ossessione malsana per l'intelligenza artificiale'.

La rinascita

Come spiega il post di Josh Brolin, che include una foto con l'amico e altri colleghi, 'lo spettacolo ha un grande cast, guidato dal nostro Robert Downey Jr. che è stato straordinario'. Poi il messaggio di ringraziamento:"Grazie Downey per scegliere i percorsi più difficili ma significativi nella tua sobrietà. Sei un esempio vivente del potere di come vivere al meglio tutto ciò che questa vita può offrire. Ti voglio bene, amico".

Nella foto pubblicata da Brolin, i due attori sorridono l'uno accanto all'altro insieme al designer di videogame Donald Mustard e ai registi Anthony e Joe Russo. La coppia ha lavorato nello stesso film per l'ultima volta in Avengers: Endgame e in totale ha condiviso lo schermo in tre film del Marvel Cinematic Universe.

Anche un altro amico di Downey, Johnny Depp ha elogiato pubblicamente la performance della star a Broadway:"Sono stato molto fortunato ad aver assistito ieri sera alla performance del mio caro e brillante amico Bob Downey e del cast eccezionale di McNeal. Straordinario! Andate a vederlo se potete!!!" ha scritto l'ex star di Pirati dei Caraibi.

Robert Downey Jr. ha debuttato lo scorso 30 settembre nella produzione del Lincoln Center Theater scritta dal premio Pulitzer Ayad Akhtar, ricevendo subito molteplici elogi dal pubblico e da illustri colleghi come Johnny Depp e Josh Brolin nelle prime settimane di repliche.