Tom Holland sul ritorno di Robert Downey Jr nel MCU: "Il segreto più difficile da mantenere!"

Tom Holland ha svelato che mantenere il segreto del ritorno di Robert Downey Jr nel MCU è stata una delle cose più difficili che ha fatto nella sua vita.

La star, durante il podcast di Rich Roll, ha infatti svelato che è stata una delle poche persone a sapere della notizia prima che venisse annunciata al San Diego Comic-Con.

Il ritorno della star di Iron Man nel MCU

Robert Downey Jr. debutterà nel ruolo del villain in occasione del film Avengers: Doomsday, diretto dai fratelli Joe e Anthony Russo, in arrivo nel 2026 nelle sale di tutto il mondo.

Tom Holland ha ora raccontato che sapeva della scelta di portare sul grande schermo Doctor Doom: "Ho parlato molto con lui, specialmente ora che farà il suo ritorno nel mondo della Marvel, che è super entusiasmante".

L'interprete di Peter Parker nei film della Marvel ha quindi ammesso: "Si è trattato di un segreto difficile da mantenere perché ho una reputazione legata al rovinare le cose e ho, in modo strategico, evitato di fare incontri con la stampa".

Spider-Man 4, Tom Holland ha letto lo script: "Bisogna lavorarci"

Tom è famoso per aver rivelato involontariamente molte anticipazioni sui progetti in cui ha interpretato Spider-Man nel corso degli anni, al punto che durante le interviste è stato più volte affiancato da attori come Benedict Cumberbatch per tenerlo sotto controllo ed evitare che dicesse qualcosa che doveva rimanere un segreto.

Il legame tra Robert Downey Jr e Tom Holland

Durante il podcast Holland ha inoltre ricordato come Robert sia stato essenziale durante il suo debutto nel ruolo dell'Uomo Ragno perché ha convinto a mantenere tutte le sue battute previste, fin dall'audizione, in Captain America: Civil War, suggerendo che se ci fosse stato poi un problema di tempo a disposizione si sarebbero potute eliminare in fase di montaggio. Nella versione finale, invece, sono state mantenute tutte le scene girate da Tom.