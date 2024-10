Robert Downey Jr. possibile protagonista del film The Hider

Robert Downey Jr potrebbe essere il protagonista di un nuovo film prodotto da Universal Pictures intitolato The Hider.

Lo studio ha infatti ottenuto i diritti del racconto breve scritto da Julianna Baggott e un adattamento è nelle prime fasi del suo sviluppo.

I primi dettagli di The Hider

Andrew Barrer e Gabriel Ferrari, entrambi in passato autori di film come Ant-Man and the Wasp e Transformers One, si occuperanno dell'adattamento di The Hider.

Attualmente i produttori non hanno voluto rivelare i dettagli della trama del film tratto da una storia firmata da Julianna Baggott, già autrice di otto romanzi, tra cui I'd Really Prefer Not To Be Here With You e The Wick, e vincitrice di numerosi riconoscimenti.

Downey Jr reciterà in The Hider?

Robert Downey Jr. Jr sarà coinvolto come possibile protagonista e come produttore insieme a Susan Downey e Amanda Burrell, tramite la loro Team Downey. Nel team al lavoro sullo sviluppo del film ci sono anche Safehouse Pictures, Finneas Scott e la Baggott.

L'uomo dietro la maschera: Robert Downey Jr torna nell'MCU. È la scelta giusta?

I prossimi progetti di Robert Downey Jr.

Universal Pictures ha già collaborato recentemente con l'attore premio Oscar in occasione di Oppenheimer, il film diretto da Christopher Nolan.

Robert ha recentemente recitato nella serie The Sympathizer e a teatro, debuttando a Broadway con lo spettacolo McNeal, scritto da Ayad Akhtar.

La star, inoltre, ritornerà nel MCU con il ruolo di Doctor Doom e online sono già apparse alcune indiscrezioni riguardanti il suo coinvolgimento nei prossimi film della Marvel, da una possibile apparizione in Spider-Man 4 accanto a Tom Holland alla possibile storia del suo personaggio in Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, film in cui potrebbe rientrare in scena anche Scarlet Witch, interpretata da Elizabeth Olsen.