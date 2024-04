A casa per le vacanze, Jodie Foster temeva per Robert Downey Jr. a causa della sua dipendenza dalle droghe

Jodie Foster ha raccontato alla rivista Esquire com'è stato dirigere Robert Downey Jr. nella commedia del 1995 A casa per le vacanze. Il film segnava la seconda esperienza della Foster alla regia di lungometraggi dopo Il mio piccolo genio del 1991. La produzione prese il via all'inizio del 1995, in concomitanza con i problemi di dipendenza di Downey. L'anno successivo sarebbe stato arrestato per possesso di eroina, cocaina e una pistola scarica.

A un certo punto, durante la produzione di A casa per le vacanze, Foster "lo prese da parte" e disse a Downey: "Senti, non potrei esserti più grata per quello che hai dato in questo film. Ma ho paura di quello che ti succederà dopo. In questo momento sei incredibilmente bravo a stare in equilibrio sullo sgabello. Ma è davvero precario e non so come andrà a finire".

"Quello che era così interessante di lui era che era un genio - c'era più creatività nel suo dito mignolo di quanta ne avrò mai in tutta la mia vita - ma non aveva la disciplina", ha detto Foster a proposito del suo lavoro con Downey all'epoca. "Era così fuori che tutto quel meraviglioso talento era come se stesse sbattendo le braccia nell'acqua e facendo un gran casino. Ma era lì dentro da qualche parte, giusto? Perché ora è una persona che è diventata disciplinata quasi come un modo per sopravvivere".

Foster ha aggiunto: "Ho fiducia nella capacità delle persone di cambiare se lo vogliono, e lui lo voleva davvero".

Robert Downey Jr su un possibile ritorno di Iron Man: "Ne sarei felice, fa parte del mio DNA"

Robert Downey Jr., presentatore agli Oscar 2007

I problemi legali di Downey

A casa per le vacanze era incentrato sulla Claudia Larson di Holly Hunter, una madre single che si reca a Chicago per trascorrere il Giorno del Ringraziamento con la sua famiglia disfunzionale. Downey interpreta il fratello minore di Claudia. Il cast comprendeva anche Anne Bancroft, Dylan McDermott, Geraldine Chaplin, Steve Guttenberg, Claire Danes, Cynthia Stevenson e Charles Durning. Il film uscì nelle sale nel novembre 1995.

Pochi mesi dopo, a Downey furono inflitti tre anni di libertà vigilata a causa del suo arresto del 1996. Un anno dopo è stato incarcerato per quasi quattro mesi dopo aver saltato un test antidroga ordinato dal tribunale. Nel 1999 ha saltato un altro test ed è stato condannato a tre anni di carcere. Downey ha scontato 15 mesi, poi è stato nuovamente arrestato quattro mesi dopo il suo rilascio per possesso di droga.

I problemi legali di Downey lo hanno reso un emarginato a Hollywood. Persino Christopher Nolan ha recentemente ammesso di aver avuto "un po' di paura" di incontrare Downey durante il casting di Batman Begins, dicendo all'attore: "Avevo sentito un sacco di storie su come tu fossi pazzo. Era solo qualche anno dopo l'ultima di quelle storie che erano uscite su di te".

Robert Downey Jr. durante la sua trasformazione in Iron Man

La storia di Downey con la legge lo ha anche reso difficile da vendere alla Marvel per il ruolo di Tony Stark, che ha segnato la sua carriera. Era la scelta migliore dell'ex presidente dei Marvel Studios David Maisel, ma "il mio consiglio di amministrazione pensava che fossi pazzo a mettere il futuro della compagnia nelle mani di un tossicodipendente". "Li ho aiutati a capire quanto fosse adatto al ruolo", ha detto Maisel nel 2022. "Avevamo tutti fiducia che fosse pulito e che lo sarebbe rimasto".