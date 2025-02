Apple Cider Vinegar, la recensione: che succede se una serie tratta da una storia vera è basata su una bugia?

Le storie vere, lo sappiamo, sono pane per i denti di molti spettatori, soprattutto quando questi cercano un nuovo titolo da guardare in streaming. Ma cosa succede quando un racconto è basato su una bugia talmente enorme da ribaltarne tutta la veridicità? Stiamo parlando di Apple Cider Vinegar la miniserie che va a rimpolpare il catalogo Netflix, anche se non è facilmente iscrivibile ad un unico genere: forse è proprio questa la sua più grande forza. E la più grande debolezza della protagonista reale del racconto. Che, come ci viene detto fin dall'inizio, pare sia stata pagata per raccontare la sua vita: il ritratto che ne esce, però, è tutt'altro che lusinghiero.

Apple Cider Vinegar: assurda come la verità

L'intervista scandalo a Belle

Se Erin Brokovich era "forte come la verità" potremmo dire che Belle Gibson è "folle quanto una bugia". Ci sono tantissimi elementi nella serie Netflix che, fin dalle prime sequenze, vi lasceranno perplessi, vi schiferanno e vi respingeranno, ma è esattamente questo che gli autori cercavano di fare. Samantha Strauss è partita dal libro The Woman Who Fooled the World dei giornalisti Beau Donelly e Nick Toscano, adattandolo in sei episodi scritti insieme ad Anya Beyersdorf e Angela Betzien e diretti da Jeffrey Walker. Vengono raccontate in parallelo due storie. Anzi tre, come negli stuzzicanti e colorati poster della serie.

Le altre protagoniste della miniserie

Kaitlyn Dever è Belle Gibson, guru del benessere realmente esistente che finse di avere un tumore al cervello per creare una propria community e in seguito lanciare un'app per la salute, The Whole Pantry con annesso libro di ricette naturali come palliativo per la malattia. Alycia Debnam-Carey è Milla Blake, l'ami-nemica di Belle a cui viene diagnosticato un cancro al braccio e per salvarsi dovrebbe amputarselo; Aisha Dee è Chanelle, la consulente di Belle e reale migliore amica di Milla.

Ma questa è anche la storia di Lucy (Tilda Cobham-Hervey), una cameriera a cui viene diagnosticato un cancro al senso al terzo stadio, da affrontare insieme al marito giornalista (Mark Coles Smith). E ancora, è la storia di Tamara (Susie Porter), una madre con un figlio con un tumore sempre più invasivo che non ha i soldi per un'operazione miracolosa per salvarlo.

Una serie per domarli, per ghermirli e nell'oscurità incatenarli

Siete confusi e disorientati? Non preoccupatevi, è proprio ciò che Apple Cider Vinegar vuole fare visto l'argomento delicato che tratta. Il titolo significa letteralmente "aceto di mele" e scoprirete alla fine il suo scioccante ruolo nell'economia narrativa di questa storia al limite dell'assurdo.

Un momento del serial

Talmente assurda da essere vera. Dopo essere stata dalla parte della verità in miniserie che hanno altrettanto fatto parlare di sé come Unbelievable sulla violenza sessuale e Dopesick - Dichiarazione di dipendenza sugli oppiacei dei big pharma, Kaitlyn Dever conferma il proprio talento nel passare dall'altro lato della barricata e riuscire a dipingere una personalità talmente respingente eppure quasi patetica, così lontana e vicina a noi allo stesso tempo.

I giornalisti che sbugiardano Belle

Il disagio è del resto quello che prova chiaramente la protagonista nello stare al mondo. C'è molto black humour e cattiveria alla base del racconto - e forse non poteva esserci altra strada per raccontarlo - mescolando continuamente i punti di vista, giocando con una regia che passa da quella più documentaristica a quella più sensazionalistica fino al montaggio fugace da spot televisivo e a quello ritmato da videoclip musicale. Tanto che la soundtrack, profondamente pop e molto anni '90-2000, parte da Toxic di Britney Spears come canzone simbolo per raccontare Gibson scontrandosi volutamente col dolore di ciò che racconta; proprio come i colori pastello e sgargianti utilizzati per caratterizzare il personaggio principale. Non manca la rottura della quarta parete con sguardo in macchina e parole piene di cinismo rivolte al pubblico, soprattutto da parte di Belle, fino alla fine.

Uno sguardo cinico e colorato

Apple Cider Vinegar vuole creare disagio e sgomento nello spettatore mentre questi si chiede come la bugia di Belle sia potuta durare così a lungo; come sia riuscita ad ingannare così tante persone; quanto bisogna essere sociopatici per realizzare tutto quello che ha messo in piedi la giovane donna. Non solo: si tratta anche di una cartina di tornasole sulla società contemporanea, spesso attenta a ciò che dice internet piuttosto che i medici, oppure all'influencer di turno.

Apple Cider Vinegar. Una scena "onirica" della serie.

Ci dice quanto soprattutto nella cultura americana (ma un po' dappertutto) abbiano bisogno di leader motivazionali che dicano loro cosa mangiare e quando farlo; di come a livello mondiale finiamo per essere più un gregge che un singolo individuo pensante. Non manca la riflessione sull'effetto boomerang dei social media quanto sei etichettato come tossico. Anche se tossica Belle Gibson lo era per davvero, a partire dal brano musicale che la rappresenta. Per tutto il resto, cercate su Google.