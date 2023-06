Ant-Man and the Wasp: Quantumania in 4K UHD e blu-ray, la recensione: nel grande caos del Regno Quantico

La recensione di Ant-Man and the Wasp: Quantumania in 4K UHD e blu-ray: l'edizione Eagle a due dischi offre un ottimo video, mentre l'audio è coinvolgente ma con qualche limite. Solo discreti gli extra.

Il ritorno di un supereroe tra i più amati e spiritosi, segna l'inizio della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe: con Ant-Man and the Wasp: Quantumania, il personaggio di Paul Rudd raggiunge il terzo film da protagonista nel quale, per l'occasione, sarà costretto a esplorare il vivacissimo Regno Quantico, ricco di spunti e di nuove creature. Attorno a lui tante star, da Evangeline Lilly a Bill Murray, da Michelle Pfeiffer a Michael Douglas, e soprattutto un convincente Jonathan Majors nei panni di Kang.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, una scena

Come ogni film Marvel, anche Ant-Man and the Wasp: Quantumania era attesissimo all'approdo in homevideo e pronto a scalare le classifiche di vendita. Non a caso Eagle Pictures lo presenta in varie versioni, dai classici DVD e Blu-ray, all'edizione più performante e oggetto di questa recensione, ovvero quella a due dischi contenente il film in 4K UHD e Blu-ray, che al suo interno contiene anche una card esclusiva. Senza dimenticare che della stessa versione esiste anche un'edizione steelbook.

La magia di un video 4K che esalta la ricchezza visiva del Regno Quantico

L'edizione Eagle di Ant-Man and the Wasp: Quantumania è di alta qualità, anche se non priva dei consueti piccoli limiti dei film Marvel sotto l'aspetto audio e degli extra. Per questo la parte migliore resta ancora una volta quella video, soprattutto quella di un 4K UHD che offre un quadro sempre molto dettagliato, con qualche cenno di morbidezza solamente nei momenti spinti dell'CGI, con alcuni sfondi un po' sfocati. Effetti che peraltro hanno attirato parecchie critiche all'occasione dell'uscita del film. Per il resto lo spettacolo dei colori del Regno Quantico è eccezionale, con i cieli che sfoderano una serie suggestive sfumature che risultano ricche, eppure mai sparate o sature, anzi sempre molto equilibrate nella loro brillantezza. La sensazione generale è che il video 4K sia un po' più scuro dello stesso blu-ray, che in qualche sequenza vanta una luminosità maggiore. Probabilmente si tratta del lavoro dell'HDR, che tende a mantenere le immagini più fedeli al girato e a trasmettere una maggior cupezza generale.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, una scena

E infatti questa sensazione di cupezza, oltre che abbinata a un dettaglio più incisivo e nitido nelle scene luminose, si accompagna anche a neri più compatti e trasmette sicuramente più profondità e una maggior precisione dei particolari nelle ombre. Anche le tonalità della pelle sono più realistiche, i costumi vantano più chiarezza sui dettagli, e il bianco più brillante completa il tutto. Per il resto è proprio il film che ha un look che non esalta certo tutte le potenzialità del 4K UHD, ma la riproduzione è senza dubbio fedele al girato. Il blu-ray, da parte sua, di ottima qualità per il formato, si caratterizza per la citata maggior luminosità, ma anche per un dettaglio che soffre di più nelle convulse scene ricche di effetti speciali.

Audio coinvolgente, ma con il freno a mano un po' tirato

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, una scena

Per quanto riguarda l'audio, Ant-Man and the Wasp: Quantumania offre una traccia italiana in Dolby Digital Plus 7.1 di buon livello, capace di essere coinvolgente nella baraonda di effetti sonori del film (le scene chiassose di azione sono continue e numerosissime), ma è ovvio che di fronte al Dolby Atmos (con core True HD) inglese, l'impressione è che l'audio nella nostra lingua viaggi un po' con il freno a mano tirato. Sia chiaro, l'asse posteriore è attivo, gli effetti panning ci sono, la spazialità si avverte tra oggetti volanti e esplosioni, ma manca quella marcia in più nell'energia dei bassi e un certa vivacità dai diffusori.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, un'immagine

Del resto, come accade spesso nei film Marvel, nemmeno la traccia inglese è al supertop: anche qui il sub non è sfruttato al massimo per la potenza dei bassi e in generale non c'è l'esplosività che il Dolby Atmos assicura in altri film, anche se resta inteso che la qualità generale rimane molto buona come capacità di coinvolgere lo spettatore e come ampiezza sonora. Insomma, lo spettacolo è comunque assicurato.

Gli extra: commento audio e 25 minuti di contributi

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer in una scena

Solo discreti gli extra, poco più di una ventina di minuti di contributi (tutti presenti sul disco blu-ray) oltre al commento audio del regista Peyton Reed e dello sceneggiatore Jeff Loveness. Si comincia con Tutto in famiglia (7' e mezzo), featurette incentrata sulle relazioni con i film precedenti, ma anche sulle dinamiche familiari e sul cast. A seguire Nemici formidabili (11' e mezzo), che esamina i cattivi del film, soprattutto la performance e i costumi di Jonathan Majors nei panni di Kang, e il personaggio di Bill Murray, ma anche la maggior azione presente rispetto ai precedenti capitoli di Ant-Man. Seguono 2 minuti di papere con momenti divertenti durante le riprese, e due scene eliminate per un totale di 3 minuti.