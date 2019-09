Angry Birds 2 - Nemici amici per sempre, il regista: “Abbiamo spinto i nemici a collaborare”

Per Angry Birds 2 abbiamo incontrato il regista Thurop Van Orman e il produttore John Cohen, che ci hanno raccontato alcune scelte fatte per il film.

Angry Birds 2 - Nemici amici per sempre è arrivato ed è molto diverso dal suo predecessore. Non sorprende, considerando che il popolare franchise di videogiochi da cui è tratto non ha una componente narrativa forte che possa essere riprodotta su grande schermo. Liberi dal vincolo iniziale della guerra tra maiali e pennuti, infatti, gli autori si sono potuti lasciar andare a una struttura più folle e creativamente anarchica: spazio al divertimento, a digressioni assurde e situazioni cariche di umorismo diretto e slapstick. Ce lo ha confermato lo stesso regista Thurop Van Orman nell'intervista che potete guardare in basso: l'obbiettivo è stato di sorprendere lo spettatore andando oltre lo spunto base del gioco della guerra tra maiali verdi e uccelli arrabbiati.

Una collaborazione preziosa anche come messaggio di tolleranza e apertura verso il prossimo, temi importanti oggi più che mai, visti i tempi in cui viviamo. A veicolare questo aspetto sono i folli personaggi già conosciuti nel primo Angry Birds, accompagnati da un paio di new entry più che interessanti, dal villain della situazione Zeta, doppiata in originale dalla fantastica Leslie Jones, alla sorella di uno dei personaggi più noti e amati, il giallo e frenetico Chuck di Josh Gad: si chiama Silver ed è la novità più rilevante di questo secondo capitolo, sia per il lavoro fatto sul personaggio dalla sua interprete Rachel Bloom, sia per il ruolo chiave nella squadra messa in piedi da Red con compagni e ex-nemici per affrontare il nuovo pericoloso avversario comune.

Non è mancato, nella nostra conversazione, un commento sulle performance dei tanti brillanti interpreti coinvolti, con particolare riferimenti ai nuovi arrivi citati poco sopra, ma abbiamo avuto modo di allargare il discorso allo stato attuale - definito "era d'oro dell'animazione" da Van Orman - del settore in tutto il mondo. Una qualità globale rappresentata degnamente dal team di sviluppo di Angry Birds 2, che ha potuto avvalersi del lavoro prezioso di artisti provenienti da diversi paesi e diverse culture per mettere in piedi questo divertente secondo capitolo, di cui vi abbiamo già parlato nella nostra recensione di Angry Birds 2.

Angry Birds 2 - Nemici amici per sempre - video intervista a Thurop Van Orman e John Cohen