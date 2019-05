Angry Birds 2 - Nemici amici per sempre, Josh Gad: “Mi arrabbio quando qualcuno ferisce gli altri"

Angry Birds 2: un'immagine dell'evento a Cannes

Gli uccellini più suscettibili di cinema e videogiochi stanno per tornare sul grande schermo con Angry birds 2 - Nemici amici per sempre. Nell'assolata riviera della Costa Azzurra si è tenuto il divertente red carpet sulla spiaggia dedicato alla nuova pellicola animata degli amati personaggi nativi di casa Rovio, presenti nella soffice veste di pupazzi per tutto lo stabilimento dell'hotel Carlton. Con tanto di fionda gigante si è aperto l'evento sotto gli occhi divertiti dei fotografi dando il benvenuto al regista Thurop Van Orman il produttore John Cohen e all'attore Josh Gad voce americana di Chuck nonché doppiatore originale del pupazzo di neve di Frozen - Il regno di ghiaccio Olaf. Il caldo e il sole cocente di Cannes non hanno quindi rovinato questo particolarissimo incontro, e tra musica e coriandoli volanti attore, regista e produttore hanno risposto a qualche domanda e curiosità che noi e altri giornalisti presenti non potevamo farci scappare.

Una trama ancora avvolta dal mistero

Sappiamo ancora poco della trama di Angry Birds - Nemici amici per sempre ma, dalle indiscrezioni captate sul red carpet, prevediamo non pochi guai per i famosi uccellini arrabbiati. I nostri eroi della Bird Island Red, Chuck, Bomb, Grande Aquila e gli altri coloratissimi amici dovranno affrontare, a quanto pare, un nuovo e perfido villain che minaccerà seriamente la pace della loro amata isole e per sconfiggerlo non gli resterà che allearsi con i loro nemici giurati i maiali guidati dal Re Barbafangosa. Il Misterioso nemico sembra essere un'uccellina viola di nome Zeta proveniente dall'isola ghiacciata.

Qualche domanda

Confessiamo che l'idea di un'isola ghiacciata ci stuzzicava non poco mentre aspettavamo che gli ospiti passassero sull'assolato red carpet e, alla nostra domanda su cosa li facesse arrabbiare di più, Josh Gad ha confermato un disagio comune a molti dei presenti: "Mi fa arrabbiare sudare in questo vestito, come sto facendo proprio adesso." L'attore e doppiatore ha anche accettato la nostra sfida di rispondere come farebbe il suo personaggio e il risultato si è dimostrato veramente divertente. Anche regista e produttore, che promettono tanto divertimento in questo secondo film, ci hanno confessato cosa li fa veramente arrabbiare, quindi per saperne di più guardate come è andata la nostra intervista.