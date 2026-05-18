Amici 25, Lorenzo Salvetti dopo la vittoria: la confessione sulle paure prima del talent

Il vincitore di Amici 25 racconta le emozioni vissute prima dell'ingresso nel talent: dubbi, insicurezze e il percorso che lo ha portato al trionfo nella finale.

Si è conclusa ieri sera la venticinquesima edizione di Amici, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi dedicato ai giovani talenti del canto e del ballo. A sollevare la coppa è stato il cantante Lorenzo Salvetti, che ha battuto al televoto finale il ballerino Alessio Di Ponzio con il 51,40% delle preferenze contro il 48,60%.

Una vittoria che ha sorpreso parte del pubblico, soprattutto perché alla vigilia i favoriti sembravano essere proprio i ballerini Alessio, Emiliano e Nicola, protagonisti di una classe di danza considerata da molti più forte e talentuosa rispetto a quella di canto.

Lorenzo Salvetti trionfa ad Amici 25 contro ogni pronostico

Il percorso di Lorenzo verso la vittoria si era aperto già nella finale con il televoto contro Angie. Puntata dopo puntata il giovane cantante è riuscito a conquistare il pubblico, nonostante un'edizione che, secondo molti osservatori, non abbia presentato veri "predestinati" nel canto capaci di lasciare un segno forte nel panorama musicale italiano.

Lorenzo vince il serale

Le prime parole di Lorenzo Salvetti dopo la vittoria

Subito dopo il verdetto finale, Lorenzo, che alle sua spalle ha anche un'esperienza a X Factor Italia, ha voluto ringraziare tutte le persone che hanno contribuito al suo percorso all'interno del programma: "Grazie a tutti, alle persone che hanno votato. Ringrazio tutti quelli che lavorano qui, dalle costumiste e i fonici a Maria. Per me è stato un viaggio emozionante. Sono entrato qui dentro con tante paure e dubbi e non mi aspettavo di trovare tutto questo e di arrivare fino a qui. Non posso fare altro che ringraziare tutti".

Il cantante, appena 18enne, aveva conquistato durante la semifinale anche il Premio Spotify Singles. Nel corso dell'esperienza ad Amici ha pubblicato gli inediti Stupida Vita, Prima di te e dopo e Dimmelo tu.

I finalisti di Amici 25

Un'edizione di Amici segnata dal calo di ascolti e share

Quella appena conclusa è stata però anche un'edizione che ha fatto registrare un evidente calo sia negli ascolti televisivi sia nello share rispetto alle stagioni precedenti. Un dato che per molti rappresenta un primo segnale di stanchezza anche per un format storico come Amici, da oltre vent'anni punto di riferimento di Mediaset.

Il talent di Maria De Filippi continua a mantenere una forte centralità televisiva, ma questa venticinquesima edizione ha evidenziato la necessità di alcune modifiche strutturali e narrative per rinnovare il programma e renderlo nuovamente imprevedibile agli occhi del pubblico.

La danza convince più del canto, ma la coppa va a un cantante

Paradossalmente, l'aspetto più apprezzato di questa edizione è stato proprio il livello della categoria ballo. I ballerini hanno spesso dominato le puntate del serale grazie a performance tecnicamente superiori e a percorsi artistici più completi rispetto ai cantanti. Nonostante questo, alla fine il pubblico ha scelto di premiare ancora una volta un cantante. Un risultato che conferma quanto il televoto finale riesca spesso a spostare gli equilibri anche contro i pronostici tecnici e artistici emersi durante il percorso nel serale.

Amici 25 chiude un ciclo: ora serve una rivoluzione?

Dopo venticinque edizioni, Amici resta uno dei programmi più riconoscibili della televisione italiana, ma i segnali arrivati quest'anno sembrano suggerire la necessità di una revisione del format. Dal meccanismo del serale alla costruzione artistica dei concorrenti, il programma potrebbe aver bisogno di una nuova fase per continuare a essere centrale nel panorama televisivo italiano anche nei prossimi anni.