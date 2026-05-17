Amici 25 anticipazioni, chi alzerà la coppa: tutto deciso dal pubblico

Questa sera, domenica 17 maggio, su Amici andrà in onda la finalissima della venticinquesima edizione del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. Cinque allievi, tra cantanti e ballerini, si sfideranno per conquistare la vittoria finale. Solo uno di loro alzerà la coppa, che come da tradizione verrà consegnata dal vincitore della scorsa edizione, il ballerino Daniele Doria.

Finale Amici 25: il televoto decide tutto

Per la finalissima cambia completamente il regolamento. Dopo settimane in cui a decidere le eliminazioni sono stati i giudici del Serale, questa volta sarà esclusivamente il pubblico a decretare il vincitore. Il televoto sarà infatti l'unico strumento valido per scegliere chi conquisterà il titolo di vincitore di Amici 25. I telespettatori potranno votare tramite SMS, web e piattaforme ufficiali del programma.

La giuria composta da Gigi D'Alessio, Elena D'Amario, Amadeus e Cristiano Malgioglio avrà soltanto il compito di commentare le esibizioni, senza influire sul risultato finale.

Chi sono i finalisti di Amici 25

La serata si aprirà con il televoto tra Angie e Lorenzo, che determinerà il quinto concorrente ufficiale della finale.

Squadra Zerbi-Celentano

Elena (cantante)

(cantante) Emiliano (ballerino)

(ballerino) Nicola (ballerino)

Squadra Emanuel Lo-Pettinelli

Alessio (ballerino)

Squadra Peparini-Cuccarini

Angie (cantante)

(cantante) Lorenzo (cantante)

I finalisti di Amici 25

Amici 25, nuova formula per la finale

Una delle principali novità della finale riguarda il meccanismo delle sfide. Nella prima fase della serata i concorrenti saranno separati in base alla categoria artistica, evitando quindi confronti diretti tra cantanti e ballerini. Una scelta che punta a rendere ancora più equilibrata la competizione finale.

Chi alzerà la coppa del talent show

La finale di Amici 25 si concluderà con l'ultima sfida decisiva tra due allievi. Dopo le varie manche, saranno infatti soltanto due i concorrenti ad arrivare al duello finale e sarà ancora una volta il pubblico, attraverso il televoto, a scegliere il vincitore assoluto di questa edizione. Secondo i bookmaker a vincere potrebbe essere un ballerino.

L'allievo più votato alzerà la coppa di Amici 25, succedendo al ballerino Daniele Doria, vincitore della passata edizione e allievo della maestra Alessandra Celentano.

Quanto guadagna il vincitore di Amici di Maria De Filippi

Oltre alla coppa finale, saranno assegnati diversi premi. Il vincitore assoluto porterà a casa 150 mila euro in gettoni d'oro, mentre il migliore della propria categoria riceverà un premio da 50 mila euro. Previsto anche il Premio della Critica offerto da Enel, del valore di 50 mila euro, assegnato da una giuria composta da quotidiani, agenzie stampa, siti web e riviste specializzate.

Tra gli altri riconoscimenti: