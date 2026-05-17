Amici 25 chi vince stasera? Le quote dei bookmaker sorprendono: un ballerino in fuga

Finale di Amici 25 su Canale 5: secondo i bookmaker un ballerino è in netto vantaggio, ma il televoto potrebbe ribaltare tutto e cambiare il verdetto dell'edizione.

Stasera, domenica 17 maggio, va in onda in prima serata su Canale 5 la finale di Amici di Maria De Filippi, uno degli appuntamenti televisivi più attesi della stagione. L'hype è altissimo per l'ultima puntata del talent ideato e condotto dalla stessa conduttrice, che incoronerà il vincitore tra canto e ballo dopo un Serale ricco di colpi di scena. La gara, secondo quanto riportato dalle principali lavagne dei bookmaker come Sisal, resta apertissima e potrebbe essere proprio il televoto finale a ribaltare ancora una volta gli equilibri.

I finalisti di Amici: chi è ancora in gara

La composizione delle squadre ha portato alla fase finale questi concorrenti:

Squadra Zerbi-Celentano

Elena (cantante)

Emiliano (ballerino)

Nicola (ballerino)

Squadra Emanuel Lo-Pettinelli

Alessio (ballerino)

Squadra Peparini-Cuccarini

Angie (cantante) e Lorenzo (cantante ) in attesa del verdetto del televoto

Proprio il televoto iniziale tra Angie e Lorenzo aprirà la serata, determinando il quinto accesso alla finalissima.

Alessio Di Ponzio

Quote vincente Amici: Alessio favorito secondo i bookmaker

Secondo gli esperti Sisal, il ribaltamento avvenuto durante il Serale ha riportato il ballo al centro della competizione, con Alessio in testa alla corsa per la vittoria finale.

Le quote aggiornate indicano:

Alessio : favorito a quota 2,00

: favorito a quota Lorenzo : quota circa 5,00 (se accederà alla finale)

: quota circa (se accederà alla finale) Emiliano : quota 5,00

: quota Nicola : quota 16,00

: quota Elena : quota 16,00

: quota Angie: ultima a quota 20,00

Ballo contro canto: il possibile ribaltone della finale

Uno degli elementi più interessanti di questa edizione è il netto equilibrio tra canto e ballo, con una leggera supremazia dei ballerini nelle fasi finali. Se da un lato i cantanti hanno dominato alcune fasi del Serale, dall'altro la crescita tecnica e scenica dei ballerini ha convinto pubblico e giuria, modificando radicalmente le previsioni iniziali.

Televoto decisivo: tutto può cambiare in diretta

La finale di Amici di Maria De Filippi si giocherà anche sul fattore più imprevedibile: il televoto del pubblico. Proprio questo elemento potrebbe:

ribaltare i favoriti dei bookmaker

premiare la popolarità rispetto alla tecnica

cambiare gli equilibri dell'intera edizione

In un contesto così aperto, il verdetto finale resta davvero incerto fino all'ultimo voto.

Un'edizione sempre più equilibrata e imprevedibile

Questa stagione del talent ha mostrato un buon livello sia nel canto che nella danza, con continui cambi di gerarchie e sorprese fino all'ultima puntata. La finale si preannuncia quindi come una delle più combattute degli ultimi anni, con un risultato tutt'altro che scontato nonostante le quote dei bookmaker.