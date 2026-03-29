Amici 25, le pagelle: D'Alessio dà una lezione a tutti (8), Cattelan senza motivo (4)

Seconda puntata per il serale di Amici 25 che, dopo gli ascolti dell'esordio, ha tirato fuori l'artiglieria pesante: gli ospiti.

Perché incredibile ma vero, il soporifero Canzonissima by Milly Carlucci aveva insidiato il programma di Canale 5 al suo debutto, con circa 800.000 spettatori in meno rispetto allo scorso anno: e se persino la versione fiacca di uno show che ha la bellezza di settant'anni - la prima edizione è del 1956 - diventa una minaccia reale, allora questo talent che si vanta di essere giovane e amato dal giovani, è già invecchiato.

Vediamo allora cos'è passato nel sabato sera ordito da Maria De Filippi, che è riuscita a portare a corte non solo Belén Rodriguez, Luca Argentero e i The Kolors, ma persino Zendaya e Robert Pattinson. Per la cronaca: l'eliminato è Simone.

Litigano tutti - voto: 4

La prima mezz'ora di puntata è un litigio continuo tra professori, con intermezzo di esibizioni di alunni. Il malefico meccanismo della sfida a squadre alimenta il protagonismo dei professori, che finiscono per accentrare la scena con le loro discussioni di personalismo e simpatie personali.

Si raggiungono ultrasuoni tali che, in fin dei conti, non ha più importanza chi abbia ragione o meno. Basta, lasciateci un po' di leggerezza al sabato sera: se volessimo vedere gente che litiga, guarderemmo i talk show.

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Gigi D'Alessio is in da house - voto: 8

Il cantautore napoletano sta annichilendo Anna Pettinelli ricordandole che lei la musica la mette in radio, ma è lui che la fa, perciò anche meno convinzione. Proprio mentre i professori discutono tra loro come se il diretto interessato non fosse presente, D'Alessio fa notare che etichettare Lorenzo "elemento debole" potrebbe dispiacergli.

Insomma, tra le righe ma non troppo: un po' di buona creanza e rispetto, ché i ragazzi non sono mica dei cartonati. Poco dopo comunque, la Celentano lo rifà: che Gigi D'Alessio si abitui, qui non è mica tra la giuria giocosa di The voice. Se pensava di divertirsi, ha sbagliato bionda.

Zendaya e Robert Pattinson ospiti, un saluto e via - voto: 5

Maria De Filippi promuove il loro film The Drama con lo stesso stoico entusiasmo con cui pubblicizzava i gioielli Morellato ai bei tempi, quando eravamo tutti più giovani e Amici era un programma dove i protagonisti erano i ragazzi della scuola.

Il colpaccio di avere due attori hollywoodiani si risolve senza troppi patemi d'animo: un saluto e via. Mentre infatti il pubblico in studio piange dall'emozione, i due attori entrano, spendono belle parole per gli allievi e se ne vanno dopo una clip micragnosa su questo The Drama. Ma il dramma vero è quello che tocca al pubblico, lasciato solo a guardare il resto della puntata.

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Alessandro Cattelan così, di botto e senza senso - voto: 4

Amici 25 è così: passa dai litigi tra professori alle esibizioni dei ragazzi, ripassa dai litigi tra professori, poi di botto Zendaya e Pattinson, poi altri liti, Cattelan che esce dal nulla pure lui, fino a Luca Argentero in parrucca che si rompe le uova in fronte. Senza scomodare la famosa citazione sullo sporcarsi di sugo: Alessandro Cattelan più che "sporcarsi" per essere nazionalpopolare, sta cercando di galleggiare.

Di rimanere nella tv generalista dopo la fine del contratto con la Rai: sembrava essere il conduttore destinato al Festival di Sanremo, ma con l'ascesa di Stefano De Martino, la possibilità è presto sfumata.

Così Maria De Filippi ora gli ha lanciato un salvagente, o meglio: uno spazio televisivo. Ma visto che Cattelan, benedetto figliolo, ha sempre la mania di voler fare il Jimmy Fallon italiano, la De Filippi gli ha subito fatto capire che aria tira dalle sue parti piazzandolo nel mezzo della puntata.

Così ecco che ad Amici spunta pure Cattelan che cerca di far indovinare delle parole a Belén Rodriguez, Luca Argentero, Cristiano Malgioglio e Amadeus. Argentero perde e provvede alla penitenza: parrucca in testa, si rompe un uovo sulla fronte. Il segmento di Password finisce perciò com'era iniziato: un'allucinazione collettiva, senza motivo e senza senso rispetto al resto della puntata.

I ragazzi passano in secondo piano - voto: 4

Si, ci sono pure loro. Purtroppo si ritrovano a essere contorno di talento per animare le dinamiche tra professori: magari la prossima volta, se iniziano a litigare tutti meno, riusciamo pure a giderceli.