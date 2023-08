9-1-1 stagione 6 e 9-1-1: Lone Star stagione 4, la recensione del finale: matrimoni e altri disastri

Sono vari i punti in comune tra gli epiloghi di due procedurali molto seguiti nati dalla mente di Ryan Murphy, Brad Falchuk e Tim Minear, legati tra loro essendo uno lo spin-off dell'altro e quindi parte dello stesso universo narrativo. Li scopriremo nella nostra recensione del finale di 9-1-1 stagione 6 e 9-1-1: Lone Star stagione 4, disponibili entrambi dal 2 agosto su Disney+. Le puntate conclusive chiudono le storyline aperte nel corso della stagione attraverso due momenti di aggregazione, uno positivo (un matrimonio) e uno negativo (un maxi-disastro). È su queste premesse che si snodano i due finali di stagione che ora andiamo a vedere nel dettaglio. Ovviamente, occhio agli spoiler.

Matrimonio disastroso

9-1-1: una scena del finale della sesta stagione

Se in altre occasioni il maxi-disastro che accompagnava tanto la serie originale 9-1-1 quanto lo spin-off 9-1-1: Lone Star durava almeno due episodi, con grandi cliffhanger, questa volta nonostante l'alta tensione di ciò che accade in entrambi gli episodi conclusivi, questi si rivelano quasi anti-climatici per certi versi. Se da un lato Chim (Kenneth Choi) e Maddie (Jennifer Love Hewitt) dopo la tanto agognata e rimandata proposta di quest'ultima iniziano ad organizzare le nozze che però vedremo appena nella prossima stagione, dall'altro il finale è tutto incentrato sul matrimonio di TK (Ronen Rubinstein) e Carlos (Rafael Silva), rinviato dopo la morte del padre di quest'ultimo. Due matrimoni che quindi non s'hanno da fare eppure, forse, nonostante tutto, si faranno. L'intera squadra 118 di 9-1-1 finisce vittima del crollo di un ponte mentre stavano cercando di salvare le persone coinvolte in un ingente incidente automobilistico.

9-1-1: una scena del finale della sesta stagione

Il crollo ci fa letteralmente temere per la vita di ognuno dei protagonisti, gravemente feriti ma che proprio grazie al loro fare squadra potrebbero salvarsi. Dopo quell'esperienza, i sopravvissuti riceveranno la scossa che serviva loro per dare una svolta alle proprie vite riguardo i dilemmi sentimentali e non solo. Athena (Angela Bassett) e Bobby (Peter Krause) si concedono finalmente quella vacanza tanto agognata fin dalla premiere di stagione, Buck si dà una vera possibilità con la new entry Natalia (Annelise Cepero) dopo aver aiutato Kameron a partorire e lasciato il neonato con lei e Connor. Sarà davvero così o avrà dei ripensamenti dato che lo sperma è pur sempre il suo? Anche Eddie (Ryan Guzman) è pronto a buttarsi in amore con la ritrovata Marisol mentre Hen (Aisha Hinds) e Karen (Tracie Thoms) si preparano ad accogliere una bambina da adottare, sogno a cui oramai avevano rinunciato. L'episodio oltre a fare un sunto di quanto accaduto durante la stagione ricorda il valore della vita e del non avere paura di correre rischi quando c'è di mezzo l'amore, quando si è affrontata un'esperienza di pre-morte: nulla di eclatante o nuovo, ma in linea con il modus operandi dello show.

9-1-1 stagione 6, la recensione: quando è troppo è troppo, anche per i pompieri di Los Angeles

Disastro matrimoniale

9-1-1: Lone Star - una scena del finale della quarta stagione

Nello spin-off 9-1-1: Lone Star, ambientato in Texas, abbiamo un collegamento con la California della serie madre grazie al personaggio di Robert (Chad Lowe, fratello del protagonista anche nella realtà), il fratellastro di Owen (Rob Lowe) con cui si era riunito all'inizio della stagione dopo la morte del padre. Ora che i due hanno costruito un rapporto ad Austin, Rob gli rivela che la malattia di Huntington che gli era stata diagnosticata sta progredendo esponenzialmente e gli chiede di aiutarlo a morire alle proprie condizioni e far sparire le prove, facendo credere sia deceduto naturalmente nel sonno. Questa sarà la scena con cui salutiamo questa stagione in cui simbolicamente Owen compone il 9-1-1 dopo la morte del fratellastro. Il vero core della puntata finale è però il non-matrimonio di TK e Carlos e la missione-ossessione di quest'ultimo per scoprire chi abbia ucciso il padre sparandogli davanti casa. Tra un'esagerazione e l'altra, tipiche della serie, e le interpretazioni dei due attori non esattamente al loro meglio, c'è una vera e propria indagine in corso attraverso la quale ripercorriamo quanto accaduto durante la stagione con il ritorno del capo della polizia Ty O'Brien (Neal McDonough) e tutta la vicenda degli Honor Dogs.

9-1-1: Lone Star - una scena del finale della quarta stagione

È un modo inoltre da parte degli autori per parlare della corruzione nella polizia, delle missioni sotto copertura, ma soprattutto di un aspetto più realistico: ci sono morti che rimarranno per sempre insolute, e bisogna imparare a conviverci per andare avanti (ma siamo sicuri che la questione tornerà prossimamente nella vita dei neosposi). Il matrimonio potrebbe rivelarsi il momento migliore dell'episodio, soprattutto perché riesce a riportare davvero tutti i personaggi visti nel corso della stagione, compresa la ritrovata Iris (Lindsy Fonseca) per Carlos e qualcun altro dal passato di TK. A proposito di sviluppi familiari, mentre Tommy e il Reverendo (l'altra reunion della stagione oltre ai fratelli Lowe, Gina Torres e D.B. Woodside) pensano ad un possibile secondo matrimonio per la donna, rimasta vedova del primo, Judd deve affrontare le conseguenze dell'incidente di Wyatt (Jackson Pace) e il prendersi cura del figlio, che potrebbe rimanere paralizzato a vita. In questo caso la tematica centrale scelta dagli autori è l'eredità lasciata ai propri figli e soprattutto il lasciarli camminare con le proprie gambe, metaforiche o letterali che siano. A questo punto non resta che salutare i vigili del fuoco preferiti della tv dando loro appuntamento non prima del 2024, a causa dello sciopero degli sceneggiatori e degli attori attualmente in corso.