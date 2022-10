20th Century Girl, la recensione: una capsula del tempo piena d’amore, nostalgia e un pizzico di tristezza

Siete pronti ad affrontare un piccolo viaggio nel tempo in questa recensione di 20th Century Girl, il nuovo film coreano di Netflix? Siete pronti ad essere trasportati all'epoca della presunta fine del mondo (no, non quella dei Maya del 2012, quella del Millennium Bug e della paura del doppio 0), delle videocassette, delle corse a casa degli amici solo per potergli dire qualcosa? Se lo siete, se vi ritenete preparati al turbinio di emozioni che scaturirà questo intrigante viaggio per il viale dei ricordi, allora restate con noi, e proseguite nella lettura.

Nostalgia portaci via

20th Century Girl: una scena del film

Ogni epoca ha i suoi vantaggi, e quella attuale è sicuramente il massimo quando si tratta di comunicazione e comunicabilità, almeno per quanto riguarda l'utilizzo potenziale dei numerosi mezzi a nostra disposizione (su quello effettivo, beh, ci sarebbe tanto da dire in merito). Ma per coloro che li hanno vissuti, riuscite a non ricordare con un certo trasporto i tempi dei telefoni pubblici, dei cercapersone, dei primi indirizzi e-mail? I tempi in cui le informazioni necessarie non erano a portata di clic, e se si voleva scoprire qualcosa come una canzone preferita o l'occupazione desiderata da una persona (ma anche solo il nome, eh!) si doveva davvero faticare, non c'erano app che lo rivelavano in pochi secondi.

20th Century Girl: una foto

Ne sa qualcosa Na Bo-Ra (Kim Yoo-jeong), la ragazza del titolo del film, che per cercare di carpire qualche informazione su quella che oggi i ragazzi definirebbero la crush della sua migliore amica malata di cuore Yeon-Du (Roh Yoon-seo) ne ha dovute davvero passare di tutti i colori. E nel frattempo ha anche trovato l'amore. Ma non prima di bizzarre telefonate, (rin)corse sfrenate e rovistamenti vari nelle pattumiere, non prima di essere protagonista di (forse non tanto) buffi equivoci e cadere in scambi di sguardi (nemmeno troppo) fugaci; ma di certo nel mentre si vengono a creare dei legami che saranno per la vita, anche quando questa non si dimostrerà poi tanto dolce.

20th Century Girl: un'immagine tratta dal film

20th Century Girl, scritto e diretto da Woo-ri Bang, si rivolge al passato per raccontare gioie e dolori dell'adolescenza, ma non dimentica mai il presente, sempre e comunque informato da quanto accaduto in quei lontani momenti che continuano a persistere nella memoria e nel cuore della protagonista, che incontriamo prima di tutto in versione adulta con il volto di Han Hyo-joo.

Come in un ricordo

20th Century Girl: una foto del film

È quindi in un lungo flashback che veniamo a conoscenza della storia di questo gruppo di ragazzi alle soglie del nuovo millennio, un po' come accadeva anche in Venticinque e Ventuno. E per molti versi, 20th Century Girl ricorda proprio la recente serie coreana di successo, tanto che si potrebbe anche rintracciare qualche somiglianza in un finale agrodolce che non sembra aver soddisfatto tutti gli spettatori.

20th Century Girl: una scena

Se tuttavia, nel caso del film si può in un qualche modo incolpare un minutaggio poco clemente (su Netflix ci viene segnalata una durata di 2 ore e 1 minuto), è anche vero che non sarebbe servito poi ancora molto per aggiungere elementi e profondità allo sviluppo dell'arco narrativo di alcuni personaggi, che dà l'impressione di essere rimasto incompleto, o fornirci qualche scena in più per portare a termine la dinamica principale in maniera più soddisfacente. E regalarci così una conclusione che paia effettivamente tale.

Ma finale o non finale, è impossibile togliersi tanto facilmente dalla mente i raggi di sole che attraversano il verde degli alberi al mattino, le onde che si infrangono sulla battigia, le gocce di pioggia che scorrono inesorabili nelle giornate uggiose, o i colori del prugno che cresce rigoglioso in giardino. È impossibile non restare a pensare ancora per un po' a quel che è stata la storia di questa ragazza del 20esimo secolo e dei suoi amici, e a quello che potrebbe essere il loro futuro in un mondo che ormai è andato avanti, ma che ha e richiede ancora spazio per i ricordi.