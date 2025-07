01 Distribution, tutto quello che vedremo in sala: da Ludovica Rampoldi al ritorno di Nanni Moretti

È l'appuntamento estivo per eccellenza. Sotto il sole bollente di Riccione, 01 Distribution ha rivelato e svelato l'offerta cinematografica 2025/2026 in occasione di Ciné. Un listino coerente con lo spirito di Rai Cinema, che punta all'identità e, ovviamente, all'internazionalità. Grandi autori, opere prime e l'importanza dei generi. Tra le produzioni italiane in arrivo, spicca Breve Storia d'Amore, diretto da Ludovica Rampoldi e interpretato da Pilar Fogliati, Adriano Giannini, Andrea Carpenzano e Valeria Golino. Prodotto da Indigo Film e HT Film con Rai Cinema, Rampoldi esordisce alla regia con una storia di forte impatto: al centro la relazione clandestina e sempre più ossessiva tra Lea e Rocco; una storia capace di prendere una piega inquietante e inaspettata.

Io sono Rosa Ricci: la prima foto del film

Un altro titolo molto atteso è Io Sono Rosa Ricci, diretto da Lyda Patitucci (che avevamo già apprezzato in Come pecore in mezzo ai lupi). Il film ovviamente vede protagonista Maria Esposito, oltre ad Andrea Arcangeli e Raiz. Produzione Picomedia con Rai Cinema è prequel del fenomeno Mare Fuori. Lo stand-alone rivede la vita di Rosa Ricci prima della sua condanna, svelando i suoi trascorsi e le ragioni che l'hanno portata in carcere.

01 Distribution: listino cinema 2025/2026

Fabio De Luigi ci riprova, e sceglie 01 Distribution per il suo nuovo film da regista, ovvero Un Bel Giorno, dove è anche protagonista al fianco di Virginia Raffaele. Prodotto da Lotus Production con Rai Cinema, il film segue Tommaso, vedovo e padre di quattro figlie che si è chiuso al mondo dopo la perdita della moglie. Spinto dalle figlie, Tommaso si rimette in gioco e incontra Lara.

Nel listino 01 Distribution non poteva mancare il nuovo film di Paolo Genovese. Dopo il successo di FolleMente, il regista torna al cinema. Non possiamo per ora aggiungere altro: è tutto avvolto nel mistero. Solito cast stellare per Gabriele Muccino con Le cose non dette. Ambientato tra Tangeri e Roma, vede sul set Stefano Accorsi, Miriam Leone, Claudio Santamaria, Carolina Crescentini, Beatrice Savignani e Margherita Pantaleo.

Sul set di Amata

Differenziazione, dicevamo. Dunque, nel listino ecco un film documentario. A dirigerlo Giuseppe Tornatore. Il regista siciliano porta sul grande schermo Brunello il Visionario Garbato. Un ritratto della vita, del pensiero e dell'eredità umanistica dell'imprenditore Brunello Cucinelli. Listino nutrito, che continua con Amata di Elisa Amoruso. Nel cast Miriam Leone, Stefano Accorsi e Tecla Insolia, una produzione Memo Films e Indiana Production con Rai Cinema. La trama? Il film segue le vite di due donne: Nunzia, una ragazza con una gravidanza indesiderata che desidera solo la sua gioventù, e Maddalena, una donna di 40 anni che affronta il doloroso tentativo di rimanere incinta. Ispirato a una storia vera.

Arnaldo Catinari, invece, ci porta nel 1919 con Alla Festa della Rivoluzione, con Valentina Romani, Nicolas Maupas, Maurizio Lombardi, Darko Peric e Riccardo Scamarcio. Prodotto da Italian International Film con Rai Cinema. La vicenda si svolge a Fiume, dove Beatrice, una determinata spia russa, si ritrova coinvolta in un attentato alla vita di Gabriele D'Annunzio.

Da Pino Daniele a Gianfranco Rosi

Decisamente atteso Je So' Pazzo di Nicola Prosatore. Film biografico su Pino Daniele versione Massimiliano Caiazzo. Nel cast anche Mariasole Pollio e Giovanni Ludeno. Una produzione Tartare Film e Camfilm con Rai Cinema. Visto e apprezzato a Cannes, 01 Distribution firma anche Testa o Croce?, diretto da Alessio Rigo De Righi e Matteo Zoppis, con Nadia Tereszkiewicz, Alessandro Borghi, John C. Reilly e Peter Lanzani. Una coproduzione Italia-Stati Uniti di Ring Film, Cinema Inutile con Rai Cinema. Ambientato nella Roma degli inizi del Novecento, racconta la fuga di Rosa e Santino, innamorati e braccati da una taglia.

Je So' Pazzo: Massimiliano Caiazzo versione Pino Daniele

Gianfranco Rosi presenta invece Sotto le Nuvole, prodotto da 21Uno Film e Stemal Entertainment con Rai Cinema. Ambientato tra il Vesuvio "e il mondo intorno, un luogo senza tempo", recita la trama del documentario. Francesca Archibugi firma invece Illusione, con Jasmine Trinca, Michele Riondino, Angelina Andrei, Vittoria Puccini e Filippo Timi. Produzione Fandango con Rai Cinema segue la scoperta di Rosa Lazar, una ragazzina moldava creduta morta e ritrovata ancora viva in un fosso, la cui storia svelerà un'indagine internazionale su scenari inquietanti.

Occhio anche a Leonardo Di Costanzo che dirige Elisa - Io la Volevo Uccidere, una coproduzione Italia-Svizzera di Tempesta con Rai Cinema e Amka Films, con Barbara Ronchi, Roschdy Zem, Diego Ribon e Valeria Golino. Di cosa parla il film? Di Elisa, in carcere da 10 anni per l'omicidio della sorella, i cui ricordi confusi iniziano a chiarirsi nell'incontro con un criminologo, rivelando una verità sconvolgente.

Il ritorno di Nanni Moretti

Solito grande impegno civile e politico per Daniele Vicari con Ammazzare Stanca. Protagonisti Vinicio Marchioni, Gabriel Montesi, Selene Caramazza e Rocco Papaleo. Prodotto da Mompracem con Rai Cinema. Ambientato nei primi anni '70, il film segue Antonio, figlio di un boss della 'ndrangheta, che si ribella alla vita criminale del padre, rifiutando la sua eredità. Storia vera.

Gabriele Salvatores firma La Variante di Lüneburg. Cast internazionale: Toni Servillo, Sebastian Koch, Damian Hardung e Andrea Avagliano. La pellicola è prodotta da Indiana Production, BriskPace Studios e MeMo Films con Rai Cinema. Il tono? Un noir basato sul romanzo di Paolo Maurensig, e ambientato nel mondo degli scacchi: due avversari si sfidano attraversando gli anni della Seconda Guerra Mondiale.

E dopo Il sol dell'avvenire, riecco Nanni Moretti. dirige Succederà Questa Notte, con Louis Garrel e Jasmine Trinca. Dopo Tre piani un altro adattamento di un romanzo di Eshkol Nevo. Nello specifico, il film rivede alcuni racconti della raccolta Legami. Producono Fandango, Sacher Film con Rai Cinema, Pan Cinema e BTeam Pictures.

Il cinema internazionale

Non solo Italia, però. 01 Distribution continua a portare al cinema, con successo, le grandi produzioni americane. Ricca l'offerta 2025/2026. Tra queste spicca Il Mago del Cremlino, diretto da Olivier Assayas, con Jude Law, Alicia Vikander e Paul Dano. Di cosa parla? Della vita di un ex consigliere politico e la sua ascesa al potere. Jude Law interpreta Vladimir Putin. Paul Feig adatta il bestseller di Freida McFadden con Una Di Famiglia. Super cast: Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar e Michele Morrone.

Johnny Depp in Day Drinker

Molto atteso Day Drinker di Marc Webb con Johnny Depp, Penélope Cruz e Madelyn Cline. La storia, ambientata tra le coste di Francia, Portogallo e Spagna, si concentra sul legame enigmatico tra uno sconosciuto e una barista in lutto.

Infine, la magia torna con L'Illusione Perfetta - Now You See Me, terzo capitolo della saga. Nel cast tutti i protagonisti: Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco, Isla Fisher, Rosamund Pike, Morgan Freeman, Mark Ruffalo e Daniel Radcliffe. Nuove missioni, nuovi furti, nuovi pericoli. Dirige Ruben Fleischer.

I film al cinema del listino 01 Distribution 2025/2026