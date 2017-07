Speciale San Diego Comic-Con 2017: tutti gli eventi!

Il pubblico californiano e non si prepara all'appuntamento fisso dell'estate di San Diego: il Comic-Con. La kermesse dedicata a fantastico, fantascienza, cinema, televisione, fumetti, videogiochi sta per catturare il pubblico con una nuova quattro giorni di eventi imperdibili, conferenze e anteprime a cui parteciperanno le star mondiali del grande e piccolo schermo. I fan accorreranno in massa al San Diego Convention Center "in borghese" o travestiti come i loro eroi preferiti, e lo stesso faranno molti volti noti nascondendosi dietro una maschera che permetterà loro di godere indisturbati della manifestazione.

Cosa dobbiamo attenderci quest'anno? Cominciamo dai grandi assenti. Visto che il D23 ha preso il via oggi, la concomitanza di eventi ha spinto Disney a sparare i fuochi d'artificio nella convention casalinga. Niente panel per Star Wars: Gli ultimi Jedi. Lucasfilm sarà presente solo con uno stand, ma non ci saranno ospiti. La grande novità di quest'anno è senza dubbio la presenza di un panel dedicato a I segreti di Twin Peaks. Ancora non sappiamo se David Lynch interverrà, ma sarà curioso sentir parlare gli attori dello show che ha appena superato la metà della terza stagione. Le star del Marvel Cinematic Universe non stanno più nella pelle e anticipano (mantenendo il massimo segreto possibile) ciò che il pubblico vedrà a breve nel corso del panel d'eccezione che sarà ospitato nella mitica Hall H. Grande attesa anche per le anticipazioni su Blade Runner 2049 e La Torre Nera, in arrivo nelle sale ad agosto.

A far la parte del leone sarà naturalmente il piccolo schermo. Netflix, Amazon, Marvel Television, The CW e le altre reti si sfideranno a colpi di anteprime degli show più attesi, vecchi e nuovi. oltre a Twin Peaks, Syfy celebrerà il ventennale con 15 panel specialissimi tra cui l'attesa reunion della serie di culto Battlestar Galactica. Marvel calerà assi come l'attesa miniserie The Defenders, che approderà sulla piattaforma streaming il 18 agosto, The Gifted, Legion e l'atteso Inhumans, ma su Netflix sono in arrivo anche la nuova stagione di Stranger Things, serie evento dell'anno scorso, e film tv attesi come Bright e il discusso Death Note. Scopriamo in dettaglio il programma giorno per giorno della caliente kermesse.

Mercoledì 19 luglio (preview)

Dalle 03:00 di notte (18 ora californiana)

Comic-Con e Warner Bros. Television proseguono la tradizione annuale degli sneak peek con la messa in onda dell'esclusivo pilot di Deception, oltre ad alcune video presentazioni di alcune delle serie più attese della nuova stagione quali Krypton e Black Lightning. In più verrà mostrato un nuovo episodio di Teen Titans Go! e altre speciali sorprese.

Giovedì 20 luglio

Ore 19:15 Ghostbusters 101: A Ghostbusters Panel of Biblical Proportions!

Ivan Reitman ospite di un panel per parlare della serie di culto, del recente reboot e dei nuovi fumetti in arrivo,

Ore 19:30 DreamWorks Voltron: Legendary Defender, a Netflix Original Series

Ore 20:00 Panel 20th Century Fox

Ore 20:45 Call of Duty: WWII Nazi Zombies World Reveal

Ore 21:00 Focus sui fumetti di SherlockSherlock con Steven Moffat

Ore 22:00 Shadowhunters

Ore 23:00 Colony

Ore 23:00 Teen Wolf

Ore 23:30 Syfy: Battlestar Galactica Reunion

Ore 00:00 Van Helsing

Ore 00:15 Netflix Films: Bright e Death Note

Ore 00:45 The Strain

Ore 01:00 Z Nation

Ore 02:00 Legion

Ore 03:00 The Exorcist

Ore 03:15 Marvel Television:Inhumans

Ore 04:00 Netflix Original: Castlevania

Ore 04:15 12 Monkeys

Venerdì 21 luglio

Ore 19:00 The Big Bang Theory

Ore 20:15 Fear the Walking Dead

Ore 20:15 iZombie

Ore 21:15 The Walking Dead

Ore 21:30 The 100

Ore 22:30 Il trono di spade

Ore 23:45 I segreti di Twin Peaks: A Damn Good Panel

Ore 00:45 The Gifted

Ore 01:00 Preacher

Ore 01:45 The Tick

Ore 02:00 Outlander

Ore 02:15 Netflix: Marvel's The Defenders

Ore 02:45 Vikings

Sabato 22 luglio

Ore 20:00 Riverdale

Ore 20:30 Warner Bros. Pictures Presentation

Ore 21:00 I Simpson

Ore 21:30 Marvel Animation Presents

Ore 22:15 Krypton

Ore 22:50 Lucifer

Ore 23:30 Wynonna Earp

Ore 23:50 Gotham

Ore 00:00 Stranger Things

Ore 00:30 Supergirl

Ore 01:10 Legends of Tomorrow

Ore 01:15 Westworld

Ore 01:50 Black Lightning

Ore 02:10 The Flash

Ore 02:30 Marvel Studios

Ore 02:50 Arrow

Domenica 23 luglio

Ore 19:15 Marvel's Spider-Man World Premiere (animation)

Ore 19:30 Supernatural

Ore 20:45 The Last Ship

Ore 21:00 Buffy - L'ammazzavampiri: Two Decades with Feeling A 20th Anniversary Celebration

Ore 22:00 Doctor Who

Home Articoli Speciale San Diego Comic-Con 2017: tutti gli...