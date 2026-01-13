Scarlett Johansson perde lo scettro di attrice con più incassi di sempre al box office: ecco la nuova regina

La star di Black Widow e Lost in Translation non è più al primo posto tra le celebrità che hanno incassato maggiormente a livello globale.

Il regno di Scarlett Johansson in cima alla classifica degli incassi al box-office è ufficialmente caduto. La star del Marvel Cinematic Universe deteneva il titolo di attrice con i maggiori incassi di tutti i tempi ma ora è stata detronizzata.

Dopo mesi di dominio incontrastato, l'interprete di Natasha Romanoff/Black Widow nel franchise Marvel è stata superata da una collega che ha avuto una crescita esponenziale nel cinema internazionale nell'ultimo ventennio.

L'attrice che ha rubato lo scettro a Scarlett Johansson

A detronizzare Scarlett Johansson è stata Zoe Saldana, grazie soprattutto al ruolo da protagonista nella saga di James Cameron, Avatar. L'ultimo capitolo del franchise ambientato nel mondo di Pandora ha superato ufficialmente gli 1,23 miliardi di dollari d'incasso.

Primo piano di Zoe Saldana in Emilia Pérez

Un traguardo per il film che consolida definitivamente Zoe Saldana in cima alla lista delle star cinematografiche con i maggiori incassi di tutti i tempi, con l'impressionante cifra totale di 16.859.193.100 dollari a livello globale. Johansson scende al secondo posto con la ragguardevole cifra di 16.435.483.784 dollari.

I ruoli di Zoe Saldana nei franchise e la scalata di Scarlett Johansson

Nella trilogia di Avatar, Zoe Saldana interpreta Neytiri, il personaggio Na'vi centrale nella narrazione e da lì ovviamente proviene una parte enorme del suo totale complessivo, circa 6 miliardi di dollari. A giovare alla sua crescita sono stati anche i ruoli di Gamora nel Marvel Cinematic Universe, le parti nei tre film di Star Trek e la partecipazione a Pirati dei Caraibi: La maledizione della prima luna.

Scarlett Johansson la scorsa estate, grazie al successo di Jurassic World - La rinascita, era riuscita superare due illustri colleghi come Samuel L. Jackson e Robert Downey Jr. Ad aiutare la scalata di Scarlett Johansson sono stati principalmente i film del Marvel Cinematic Universe, in particolare Avengers: Endgame con 2,7 miliardi di dollari e Avengers: Infinity War, con 2 miliardi di dollari d'incasso. L'attrice ha recitato anche in grandi successi fuori dal MCU come Il libro della giungla, Sing e Lucy, tre film che hanno aiutato l'attrice ad entrare nell'Olimpo delle star più redditizie della storia.