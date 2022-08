Zoe Saldaña: "Nichelle Nichols mi ha aiutata ad interpretare Uhura in Star Trek"

Zoe Saldaña ha scelto Instagram per rivelare che Nichelle Nichols l'ha fatta sentire al sicuro, spingendola ad interpretare Uhura in Star Trek 'con tutta la fiducia del mondo'.

Zoe Saldaña, che ha interpretato Uhura nel rebbot di Star Trek di J.J. Abrams, ha recentemente condiviso un post su Instagram per rendere omaggio a Nichelle Nichols: l'attrice ha affermato che la Nichols l'ha fatta "sentire al sicuro" e che la sua "energia era contagiosa".

La Saldaña ha esordito dicendo: "Sono addolorata di sapere della morte di Nichelle Nichols. Abbiamo perso una vera star - un'artista unica che era sempre in anticipo sui tempi. È un'icona, un'attivista e, soprattutto, una donna straordinaria - che ha aperto una strada che ha mostrato a tanti come vedere le donne di colore sotto una luce diversa. La sua lotta per l'uguaglianza è stata costante."

"L'incontro con Nichelle è stato davvero un momento molto speciale della mia vita. La sua energia era contagiosa ogni volta che ero in sua presenza. Mi ha convinta a credere che tutto fosse realizzabile, se ci metti il ​​cuore", ha continuato la star. "Voglio dire, ha ispirato Mae Jemison a seguire i suoi sogni di diventare un'astronauta ed è esattamente quello che ha fatto Mae."

"Sapevo di avere grandi scarpe da riempire quando sono stata scelta per interpretare Uhura, e Nichelle mi ha fatto sentire sicura, mi ha detto di interpretarla con tutta la sicurezza del mondo. La mia speranza è di continuare a mantenere viva la sua memoria celebrando il suo straordinario corpus di opere e diffondendo il messaggio di pace e uguaglianza tra tutte le persone. Ha vissuto una vita lunga e di grande impatto e non solo è cresciuta, ma ha aiutato anche tanti altri a crescere", ha affermato Zoe Saldana.