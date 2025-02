Zoe Saldaña parla del futuro di Gamora: "Spero che la Marvel continui la sua storia"

Zoe Saldaña è tornata a parlare del futuro di Gamora dopo il film Guardiani della Galassia Vol. 3, in cui è stata coinvolta una variante del personaggio che non vuole far parte del team guidato da Rocket, rimanendo con i Ravagers.

L'attrice, intervistata da Variety, ha confermato che non ha intenzione di tornare nel MCU, spiegando cosa spera accada al personaggio.

L'addio di Zoe al MCU

Ricordando la sua esperienza nei film Marvel, Zoe Saldana ha sottolineato: "Penso che il mio ruolo fosse grandioso. Il mio percorso e la partnership sono stati memorabili e così gratificanti... Continuo a dirlo di tanto in tanto: non vedo l'ora di scoprire cosa accadrà a Gamora".

Zoe e Chris Pratt nei film dei Guardiani della Galassia

L'attrice, in corsa per un Oscar grazie alla sua performance in Emilia Perez, ha quindi aggiunto: "Spero che non abbiano concluso la sua storia e che una donna di colore o con dei bisogni speciali possa prossimamente interpretarla. Quello sarebbe incredibile".

Saldana ha poi spiegato uno dei motivi per cui pensa che sia giunto il momento di dire addio al Marvel Cinematic Universe: "Ho 46 anni. Cosa potrei fare? Invecchiamo in modo diverso sì, ma invecchiamo comunque!".

Come potrebbe tornare in scena Gamora

L'introduzione del multiverso nei film tratti dai fumetti della Marvel potrebbe realizzare il desiderio dell'interprete di Gamora. In futuro potrebbero infatti ritornare in scena personaggi già stati al centro delle avventure proposte sul grande schermo, ma con un aspetto, una storia e una personalità completamente differenti. Una situazione simile era stata mostrata nella serie Loki, in cui la versione interpretata da Tom Hiddleston incontrava numerose varianti di Loki, tra cui anche quella in cui è un alligatore. Quell'originale e davvero unico Loki era stato esiliato dalla Time Variance Authority dopo aver mangiato il gatto di un vicino.