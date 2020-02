Zoe Saldana star di Fencer, film prodotto da Casey Affleck

Zoe Saldana sarà la star di Fencer, un film ambientato nel mondo dello sport che verrà prodotto da Casey Affleck e che si ispira alla vita di una campionessa di scherma.

Il lungometraggio sarà scritto e diretto da Jasmine McGlade, ispirandosi alla propria esperienza come campionessa nazionale. L'atleta ha poi guidato il suo team della Harvard University nella corsa per conquistare il primo titolo nel campionato NCAA.

Zoe Saldana avrà il ruolo dell'ambiziosa atleta che deve affrontare demoni personali e rivali da lungo tempo, il tutto mentre cerca di ottenere un post nella squadra che parteciperà ai Giochi Olimpici.

Casey Affleck produrrà Fencer in collaborazione con Whitaker Lader e McGlade.

La regista ha dichiarato che il suo obiettivo è raccontare storie di persone dalla vita non priva di errori, elemento che le rendono reali, e che diventano i propri peggior nemici pur lottando per superare le difficoltà: "Fencer celebra la determinazione e il sacrifico, oltre a parlare dei pericoli causati da un'errata scala di valori e dalla sicurezza ottenuta tramite la realizzazione dei propri obiettivi e l'approvazione da parte degli altri".