Zoë Kravitz interprete e produttrice del thriller The Sundance Kid Might Have Some Regrets

Zoë Kravitz interpreterà due gemelle che rapinano banche nel thriller The Sundance Kid Might Have Some Regrets.

Zoë Kravitz interpreterà e produrrà il thriller The Sundance Kid Might Have Some Regrets, adattamento dell'omonimo racconto breve di Leyna Krow, per conto di Warner Bros. Pictures.

Kin: una scena del film con Zoe Kravitz

The Sundance Kid Might Have Some Regrets è descritto come una ridefinizione del genere crrime incentrato su due gemelle, una dotata di poteri soprannaturali e una senza, che sono rapinatrici di banche.

Nel film, una gemella si chiama Maggie, ed è il cervello e i muscoli del team con la sua telecinesi, super forza, fluidità linguistica, invincibilità e altro, mentre la narratrice è il volto autoproclamato dell'operazione. Questa gemella seguirà Maggie ad ogni passo, ma quando il loro ultimo colpo finisce male, inizia a mettere in discussione la vita che conducono, specialmente quando gli spari iniziano a grandinare contro di lei e della sua impenetrabile sorella.

Oltre a interpretare le due gemelle, Zoë Kravitz produrrà il thriller insieme a Matt Jackson e alla produttrice esecutiva Joanne Lee.

Zoë Kravitz critica Will Smith: "Ora gli Oscar sono diventati il luogo in cui aggrediamo le persone"

Di recente abbiamo apprezzato Zoe Kravitz nel ruolo di Selina Kyle/Catwoman nell'hit The Batman. Si prevede che riprenderà il ruolo nel già annunciato sequel del film DC guidato da Robert Pattinson. Attualmente l'attrice sta lavorando alla pre-produzione del suo primo lungometraggio da regista, Pussy Island, interpretto da Naomi Ackie e Channing Tatum.