Zoe Kravitz: "Per Il cavaliere oscuro - Il ritorno fui respinta a causa del colore della mia pelle"

Zoe Kravitz ha dichiarato di essere stata respinta da un direttore del casting de Il cavaliere oscuro - Il ritorno a causa del colore della sua pelle: nel 2015 la figlia di Lenny Kravitz e Lisa Bonet ha rivelato di non essere stata in grado di "fare un'audizione per un piccolo ruolo per il quale stavano facendo il casting".

A distanza di anni, durante un'intervista con il The Observer, la Kravitz, che è di etnia dominicana ed ebreo-americana, è tornata a parlare di quel doloroso rifiuto, rivelando di non sapere con certezza "se fosse provenuto direttamente dal regista del film, Chris Nolan".

The Batman: Zoe Kravitz è Selina Kyle nel nuovo film

"Non lo so con certezza ma probabilmente è stato uno dei direttori del casting o qualcosa del genere, magari qualcuno con meno potere o l'assistente del direttore del casting", ha detto l'attrice di The Batman.

"Essere una donna di colore, essere un'attrice e sentirsi dire che non ero in grado neanche di prendere parte alle audizioni a causa del colore della mia pelle è stato davvero qualcosa di molto difficile da affrontare in quel momento", ha concluso Zoë Kravitz.