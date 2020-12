Zodiac: risolto il messaggio cifrato del serial killer raccontato da David Fincher

Sono ormai trascorsi 13 anni dall'uscita al cinema di Zodiac, uno dei film più acclamati diretti da David Fincher. Il titolo, presentato alla 60esima edizione del Festival di Cannes, racconta la storia del serial killer che terrorizzò l'area di San Francisco alla fine degli anni '60. Ben 51 anni dopo gli eventi raccontati dal film di Fincher, l'FBI ha comunicato di aver risolto il mistero alla base del cosiddetto 340 Cipher, un messaggio cifrato inviato dal killer Zodiac al quotidiano The Chronicle nel novembre 1969.

Il serial killer (la cui vicenda è stata raccontata in Zodiac di David Fincher) si sarebbe reso protagonista di cinque efferati omicidi commessi tra il 1968 e il 1969 nell'area di San Francisco. Sebbene in molti si siano impegnati per risolverlo, nessuno era mai giunto a scoprire il significato nascosto del 340 Cipher. Il gruppo responsabile della risoluzione dell'enigma è stato guidato da David Oranchak e include membri in Australia, Belgio e negli Stati Uniti. Ovviamente, la speranza degli investigatori era che il codice cifrato rivelasse l'identità dell'assassino seriale ma non è andata proprio così. Secondo quanto dichiarato da Oranchak e riportato da Comic Book, il codice afferma: "Spero che vi stiate divertendo nel tentativo di acciuffarmi... Non ho paura della pena di morte perché mi spedirebbe in Paradiso molto prima perché adesso ho molti schiavi che lavorano per me".

Oranchak e il suo team lavorano sul codice cifrato da anni fino a quando l'uomo ha raccontato la verità al The Chronicle. Oranchak ha scritto: "La scorsa settimana, io e il mio team abbiamo risolto il codice cifrato alla base del 340 Cipher. Abbiamo inviato la soluzione all'FBI e anche loro hanno confermato la riuscita di quanto fatto". Immediatamente, Cameron Polan dell'FBI di San Francisco ha inviato una dichiarazione al quotidiano.

Nonostante questo, il mistero alla base del film di David Fincher rimane ancora irrisolto: l'identità del killer, infatti, è tutt'ora sconosciuta. Piuttosto che concentrarsi sulla detection, nel 2007, Zodiac ha dato vita ad una dolorosa analisi sulle conseguenze private che le indagini hanno avuto sulle esistenze di Robert Graysmith, Dave Toschi e Paul Avery, rispettivamente interpretati da Jake Gyllenhall, Mark Ruffalo e Robert Downey Jr. I tre sono stati coinvolti nelle indagini sull'assassino seriale in qualità di vignettista, capo delle indagini per il dipartimento della polizia di San Francisco e giornalista.