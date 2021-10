Zodiac: il killer è stato finalmente identificato secondo un team di investigatori indipendenti

Secondo quanto sostenuto da un team di investigatori indipendenti, il killer di Zodiac sarebbe stato finalmente identificato. Per diversi decenni, il misterioso assassino è stato considerato uno dei serial killer più temibili degli Stati Uniti anche perché non era mai stato identificato ufficialmente. Adesso un team dedicato composto da dozzine di investigatori avrebbe finalmente risolto il caso.

Un team indipendente di investigatori chiamato Case Breakers ha dichiarato a Fox News che la vera identità dello Zodiac Killer sarebbe Gary Francis Poste, deceduto nel 2018. Secondo il team, Poste non solo è sfuggito alle autorità della California settentrionale durante le violenze perpetrate sotto l'etichetta di Zodiac Killer, ma è anche riuscito a farla franca con un altro presunto omicidio a centinaia di chilometri di distanza. Il problema più grande con questa rivelazione è che Poste è morto nel 2018, quindi è impossibile accusarlo di un crimine o persino interrogarlo sulle accuse.

The Case Breakers è composto da più di 40 ex investigatori delle forze dell'ordine, giornalisti e ufficiali dell'intelligence militare. Gli investigatori non sembrano avere dubbi sull'identità di Gary Francis Poste sulla base di indizi scoperti durante la loro indagine indipendente. Ciò include anni passati a setacciare prove forensi e foto dalla camera oscura di Poste. Secondo quanto riferito, un'immagine dissotterrata mostra cicatrici sulla fronte di Poste che corrispondono perfettamente alle cicatrici su uno schizzo della polizia dello Zodiac Killer.

Il killer noto come Zodiac seminò il panico nella California del Nord alla fine degli anni '60 in una serie di delitti, ma la sua notorietà è dovuta alle criptiche note lasciate alle autorità e ai media. Finora il killer non era mai stato identificato e solo di recente un ingegnere francese aveva risolto gli ultimi due messaggi sull'identità di Zodiac.

Jen Bucholtz, un ex agente del controspionaggio dell'esercito che ha lavorato al caso, ha affermato che c'erano altri indizi che puntavano a Gary Francis Poste direttamente dalle misteriose lettere di Zodiac Killer. In una lettera in particolare, che in precedenza non era stata decifrata dalle forze dell'ordine, Bucholtz afferma che la rimozione delle lettere del nome completo di Poste rivela un messaggio alternativo. Serve conoscere il nome in questione per trovare il messaggio segreto, il che spiegherebbe perché i detective non erano mai riusciti a farlo in passato.

"Quindi devi conoscere il nome completo di Gary per decifrare questi anagrammi", ha detto Bucholtz, secondo Fox News. "Semplicemente non credo che ci potesse essere un altro modo in cui qualcuno lo avrebbe capito."

Lo Zodiac Killer è stato un'ispirazione per la cultura popolare in libri, musica, televisione e film per molti anni. Oltre alle opere basate sugli eventi reali nella Bay Area, film come Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo del 1971 di Clint Eastwood e la serie TV American Horror Story hanno usato il personaggio come base per le loro storie di fantasia.