Zeudi Di Palma, fidanzato segreto? Biagio D’Anelli svela perché resta nascosto

Zeudi Di Palma è un'ex concorrente del Grande Fratello ed ex Miss Italia, che si è guadagnata un grande seguito di follower nella casa più spiata d'Italia per la sua spontaneità e per il suo coming out, quando in una delle puntate ha rivelato di essere bisessuale. La giovane napoletana ha riunito un nutrito gruppo di fan, che recentemente ha bacchettato per la loro eccessiva ossessione. Nelle ultime ore è emerso che Zeudi non sarebbe single, ma fidanzata.

Zeudi avrebbe un fidanzato segreto

Secondo quanto dichiarato da Biagio D'Anelli, giornalista ed ex concorrente del Grande Fratello, l'ex reginetta ha un compagno che tiene nascosto ai suoi follower. I motivi? Li ha spiegati l'ex opinionista di Pomeriggio 5 in una delle sue storie su Instagram. "Zeudi Di Palma giura di cercare l'anima gemella femminile e coccola i fan dicendo 'sono fidanzata con voi'. Intanto, lontano dai riflettori, sarebbe felicemente innamorata. Altro che single: Parigi, hotel romantici e giornate d'amore con il fidanzato ben nascosto. Ai follower le briciole, a lui la Torre Eiffel. Un marketing sentimentale travestito da sincerità", ha scritto D'Anelli.

L'ex gieffina dice basta ai fan ossessivi

Nonostante l'affetto dei follower e i regali costosi ricevuti negli ultimi mesi, Zeudi Di Palma ha deciso di mettere un freno all'invadenza di alcuni fan. Nei giorni scorsi, l'ex gieffina ha denunciato pubblicamente comportamenti ossessivi che stanno invadendo la sua quotidianità. "Dovete finirla. Il Grande Fratello è chiuso. Non esiste più il GF, è finito, chiuso, dovete svegliarvi. Non è che adesso dovete vedere tutti i cavoli miei. Per alcune di questa community sembra che io sia fidanzata con loro. Loro pensano che io sia la loro ragazza, ma non è normale questo. Siete fanatiche e non state bene", ha detto in un video sui social.

Zeudi Di Palma al Grande Fratello

"Il Grande Fratello è chiuso! Non esiste più il GF, è finito, chiuso, dovete svegliarvi. Non è che adesso dovete vedere tutti i cavoli miei. Per alcune di questa community sembra che io sia fidanzata con loro. Loro pensano che io sia la loro ragazza, ma non è normale questo. Siete fanatiche e non state bene", ha detto Zeudi.

L'ex gieffina ha poi aggiunto: "Ben venga che non venite agli incontri che io faccio. Anzi, vi mando un bacio e bye bye. Ben venga, perché non state bene con la testa. Voi più fate così e più io non vi faccio vedere la mia vita privata. Poi dopo io mi chiudo a riccio e non mi apro più". Una presa di posizione netta che segna un chiaro confine tra vita pubblica e privata, mentre il misterioso fidanzato resta lontano dai riflettori.