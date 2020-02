ZeroZeroZero: la trama della terza e quarta puntata, stasera su Sky Atlantic

ZeroZeroZero torna stasera su Sky Atlantic, alle 21:15, con la terza e quarta puntata, dopo l'ottimo debutto che lo scorso venerdì ha accompagnato la serie tv Sky ideata e diretta da Stefano Sollima, al lavoro ancora una volta su un romanzo di Roberto Saviano.

Con la trama del terzo episodio saliamo a bordo della nave mercantile: il pacifico viaggio di Chris (Dane DeHaan) viene interrotto da una serie di circostanze pericolose e inaspettate nel mezzo dell'Oceano Atlantico. Nel frattempo, in Italia, Don Minu (Adriano Chiaramida) decide di lasciare la sicurezza del suo bunker per far valere il suo potere sull'intera 'Ndrangheta; mentre in Messico per Manuel (Harold Torres) e la sua squadra è arrivato il momento di affrontare le conseguenze delle loro scelte.

Roberto Saviano su Zero Zero Zero: "Raccontiamo la criminalità attraverso diversi tipi di famiglia"

La trama del quarto episodio anticipa che i fratelli Lynwood, Chris ed Emma (Andrea Riseborough), ​​si ricongiungono finalmente a Dakar per assicurarsi che il loro carico continui il suo viaggio verso Gioia Tauro. Dopo aver affrontato la frustrante burocrazia del Senegal, i due dovranno unire le forze con i boss della criminalità di Dakar per recuperare la loro preziosa merce. Nel frattempo in Messico, Manuel e il suo team diffondono terrore e morte tra i narcos di Monterrey.

ZeroZeroZero racconta di sistemi criminali e familiari diversi tra loro ma ugualmente violenti e assetati di potere, e come i cartelli messicani, la 'ndrangheta e uomini d'affari americani corrotti si contendano la supremazia delle rotte della merce più distribuita al mondo: la cocaina. Con protagonisti Andrea Riseborough e Dane DeHaan e con Gabriel Byrne, Harold Torres, Giuseppe De Domenico, Adriano Chiaramida, Francesco Colella e Tcheky Karyo, la serie è stata creata da Stefano Sollima, che ha lavorato alla sceneggiatura con Leonardo Fasoli e Mauricio Katz. Max Hurwitz e Maddalena Ravagli completano il team di scrittura. La regia è firmata dallo stesso Stefano Sollima, Janus Metz (Borg McEnroe, True Detective) e Pablo Trapero (Mondo grua, The clan).