Zerocalcare: il 4 ottobre esce il nuovo libro No Sleep Till Shengal

Il 4 ottobre 2022 sarà disponibile in libreria e fumetteria il nuovo libro di Zerocalcare, pubblicato da BAO Publishing, intitolato No Sleep Till Shengal.

BAO Publishing ha appena annunciato che No sleep till Shengal di Zerocalcare uscirà il 4 ottobre: il nuovo libro del celeberrimo fumettista è un reportage del suo viaggio nel 2021 in Medio Oriente nell'enclave irachena degli Ezidi, un popolo sopravvissuto al genocidio dell'ISIS e minacciato per la propria aspirazione al Confederalismo democratico.

Nella primavera del 2021 Zerocalcare si reca in Iraq, per far visita alla comunità ezida di Shengal, minacciata dalle tensioni internazionali e protetta dalle milizie curde, e documentarne le condizioni di vita e la lotta. Il viaggio si rivela difficile perché più volte la delegazione italiana viene respinta ai vari check point controllati dalle diverse forze politiche e militari che si spartiscono il controllo del suolo iracheno.

Questo libro a fumetti è la fotografia di un momento geopolitico preciso, in cui un manipolo di persone si oppone allo strapotere di chi chiama "terrorismo" ogni tentativo di resistenza, mentre gli assetti di potere cambiano lentamente, e il sogno del confederalismo democratico in un pezzetto troppo spesso dimenticato di Mesopotamia rischia di svanire per sempre, nell'indifferenza assordante dell'occidente.

Un primo piano di Zerocalcare a Lucca Comics & Games 2014

No sleep till Shengal di Zerocalcare sarà disponibile in libreria e fumetteria a partire dal 4 ottobre 2022: il volume a fumetti conta ben 208 pagine e i colori di copertina e i toni di grigio sono stati curati da Alberto Madrigal.