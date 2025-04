Zendaya e Tom Holland: lo stilista dell'attrice parla di quando potrebbe svolgersi il matrimonio

Lo stilista Law Roach ha parlato del matrimonio di Tom Holland e Zendaya, dando un piccolo aggiornamento su quando le due star potrebbero celebrare il lieto evento.

Dopo la conferma del fidanzamento, i fan della coppia si stanno chiedendo quando si svolgeranno le nozze, che già si preannunciano come uno degli eventi più attesi dagli appassionati di celebrità e gossip.

I commenti sulle nozze delle star

Law Roach, intervistato da E! News, ha parlato della sua collaborazione con Zendaya, di cui è amico da molto tempo, svelando anche un aggiornamento sul suo legame con Tom Holland.

Allo stilista è stato chiesto se si occuperà del vestito della sposa e la risposta è stata abbastanza chiara, sostenendo che sarà coinvolto, ma "Il matrimonio è ancora lontano". Roach ha poi proseguito sottolineando: "Stanno entrambi lavorando ad alcuni film quest'anno e ci sono molte premiere il prossimo, quindi vedrete molti red carpet".

Law ha sottolineato: "Mi sto riposando per il 2026".

Tra gli impegni delle due star ci sono The Odyssey, diretto da Christopher Nolan, e il ritorno nel mondo di Spider-Man.

Le due star sembrano quindi intenzionate a sposarsi probabilmente nel 2026, anche se le parole dello stilista potrebbero essere state volutamente vaghe o ideate per sviare l'attenzione dei media e dei fan.

Il fidanzamento delle star

Zendaya ha svelato il suo fidanzamento con Tom Holland in occasione dei Golden Globes 2025 quando è apparsa con un anello, ricevuto dal fidanzato durante le vacanze di Natale, che ha attirato immediatamente l'attenzione e dato il via alle ipotesi di un possibile matrimonio nel futuro della coppia.

Il padre dell'interprete di Peter Parker, Dominic, dopo che la notizia del fidanzamento è diventata virale, aveva scritto su Patreon che il figlio aveva parlato con il papà di Zendaya per chiedere il permesso e aveva pianificato ogni dettaglio legato alla proposta.