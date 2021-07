Zendaya su Tom Holland: "Crescere insieme grazie ai film di Spider-Man è stato speciale"

Zendaya è tornata a parlare di Tom Holland in una nuova intervista in cui ha parlato delle riprese di Spider-Man: No Way Home, senza però affrontare i gossip legati alla vita privata.

I due attori, solo pochi giorni fa, sono stati fotografati mentre si scambiavano un bacio che ha scatenato i commenti di chi da tempo sostiene che tra i due giovani sia nata una storia d'amore sul set dei film tratti dai fumetti della Marvel.

Spider-Man - Far From Home, Tom Holland e Zendaya in una scena del film

In un'intervista rilasciata a Daily Pop, Zendaya Coleman ha dichiarato parlando delle riprese di Spider-Man: No Way Home : "Stavamo semplicemente assorbendo tutto e concedendoci il tempo di apprezzare semplicemente i momenti, stare insieme ed essere così grati per quell'esperienza".

L'attrice ha sottolineato che si è divertita moltissimo durante la realizzazione del terzo capitolo della storia di Peter Parker, recitando accanto a Tom Holland e Jacob Batalon, ma al tempo stesso è stato un po' triste perché "non so se realizzeremo insieme un altro film. Saranno tre film e poi basta? Normalmente ne giri tre e basta".

L'interprete di MJ ha ribadito: "Essere cresciuti tutti insieme è piuttosto speciale".

Zendaya ha sottolineato: "Ci sono stati così tanti diversi Spidey prima di noi, la priorità è rendere tutti orgogliosi". L'attrice ha aggiunto: "Sono stata davvero fortunata nel far parte di due franchise così importanti come Spider-Man e Space Jam".