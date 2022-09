Zendaya: "Tom Holland è la prima persona che ho contattato dopo aver vinto l'Emmy"

Zendaya ha rivelato di aver immediatamente inviato un messaggio a Tom Holland dopo aver vinto l'Emmy per la sua performance in Euphoria.

Tom Holland potrebbe non essere stato fisicamente con la sua ragazza durante la sua serata degli Emmy, ma è sicuramente stata la prima persona a cui Zendaya ha scritto un messaggio, secondo quanto rivelato dalla stessa attrice a E! News durante un'intervista relativa alla sua recente vittoria.

A Zendaya è stato chiesto di rivelare il nome della prima persona a cui ha scritto dopo essere diventata la persona più giovane ad aver mai vinto due Emmy e la prima donna di colore in assoluto a vincere due volte il premio per la miglior attrice protagonista in una serie drammatica, grazie alla sua performance nei panni di Rue in Euphoria.

"Chi ho contattato non appena ho saputo che avevo vinto? Beh, non ho dovuto mandare un messaggio a mia madre perché mia madre era già lì con me", ha spiegato la star. "Lei è qui stasera, il che è molto speciale. Quindi ho scritto al mio ragazzo". L'attrice e Tom sono stati molto aperti nell'ultimo periodo riguardo al fatto che stanno uscendo insieme, ma hanno più che comprensibilmente deciso di non rivelare alcun dettaglio intimo.

Durante un'intervista di GQ dello scorso anno, Zendaya Coleman ha confessato di non capire l'interesse del pubblico per la loro storia d'amore: "Era piuttosto strano, confuso e invasivo. Ci sentiamo allo stesso modo su questo: quando ami davvero e ti preoccupi per qualcuno, alcuni momenti vorresti fossero solo tuoi... Penso che amare qualcuno sia una cosa sacra, una cosa speciale."