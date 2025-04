Zendaya star del remake di Bulli e pupe di Rob Marshall?

Ritorno al musical per Zendaya? La star di Dune, anche cantante e ballerina, potrebbe sfoggiare le sue doti musicali nel remake di Bulli e pupe di Rob Marshall, da tempo in preparazione.

Sono ben due le fonti che danno per probabile il coinvolgimento dell'attrice, Production Weekly e l'insider Daniel Richtman. Certo, per la star questo periodo è davvero fitto di impegni. Oltre alle riprese della terza stagione di Euphoria e dell'epopea di Christoper Nolan The Odyssey, l'attrice si prepara a fare ritorno sul set di Messia di Dune e di Spider-Man 4, dove però la sua presenza sarebbe molto ridotta con l'arrivo del nuovo personaggio femminile interpretato da Sadie Sink. Ma il 2026, al momento, si presenta libero da impegni ed è qui che Rob Marshall potrebbe assicurarsi la sua presenza per il remake scritto da John Requa & Glenn Ficarra.

Il sorriso di Zendaya

Un remake tutto da scoprire

Chi affiancherà Zendaya nella nuova versione di Bulli e pupe prendendo il posto che fu di Marlon Brando e Frank Sinatra? Tanti gli attori coinvolti, finora solo sulla carta, da Channing Tatum a Joseph Gordon-Levitt, da Russell Crowe al re dei musical Hugh Jackman fino al muscoloso Vin Diesel. Al momento, però, non vi è alcuna certezza sui prescelti.

Zendaya abbracciata a Spider-Man

Rob Marshall è subentrato a Bill Condon, che ha preferito rinunciare al remake per occuparsi di un altro reboot musical, Il bacio della donna ragno, interpretato da Jennifer Lopez e presentato al Sundance 2025 a gennaio. Marshall ha una lunga esperienza in fatto di musical, a partire da Chicago, che nel 2002 ha conquistato sei Oscar compreso quello per il miglior film.

Al centro della storia troviamo due giocatori d'azzardo, Sky Masterson e Nathan Detroit, che fanno la scommessa delle scommesse. Sky vuol sedurre Sarah Brown, integerrima soldatessa dell'Esercito della Salvezza, che vorrebbe riportare sulla retta via i frequentatori della sua bisca clandestina, ma finirà per innamorarsene.