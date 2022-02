Zendaya star dello spot diretto da Edgar Wright per Squarespace in occasione del Super Bowl

L'attrice Zendaya è stata scelta come protagonista del nuovo spot di Squarespace diretto da Edgar Wright in occasione del Super Bowl.

Zendaya è la protagonista di uno spot diretto da Edgar Wright realizzato per il Super Bowl per promuovere i servizi di Squarespace.

L'attrice, nel video, è infatti la proprietaria di una piccola attività che vende conchiglie e che espande i suoi affari online grazie alla piattaforma.

Nel filmato realizzato da Edgar Wright, recentemente regista del film Ultima notte a Soho, Zendaya Coleman viene mostrata come un mix di Marilyn Monroe, con abiti sensuali, e la sirenetta Ariel.

Wright ha collaborato con Law Roach, che ha ideato i costumi, per realizzare la campagna della durata di poco meno di un minuto. La voce narrante è invece di André 3000, di cui Zendaya è una grandissima fan.

La star di Euphoria ha aggiunto: "Apprezzo i suoi talenti musicali e le sue capacità come attore. Penso sia fenomenale e se volesse recitare di nuovo sono pronta!".

David Lee, COO di Squarepace, ha dichiarato che amano coinvolgere nella realizzazione dei loro spot persone che non si mettono spesso alla prova con video promozionali e vogliono lavorare a idee creative: "Se vuoi collaborare con una celebrità dovrebbe essere qualcuno che non puoi sostituire. Devono essere coinvolti nello sviluppo dell'idea".

Il manager ha inoltre spiegato il motivo per cui è stata scelta Zendaya: "Ha semplicemente un'aura speciale e un grande carisma, ed è una delle poche persone che potrebbero ottenere l'attenzione della nazione in 30 secondi. Non solo è un'attrice piena di sfaccettature che può passare dai blockbuster ai film indipendenti e alla tv, è inoltre una musicista, un'imprenditrice e un'icona della moda. Ed è inoltre una cliente da molto tempo di Squarespace".