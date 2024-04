Zendaya parla della sua carriera nel mondo della musica: 'In futuro potrei incidere nuove canzoni'

Zendaya, durante gli impegni promozionali di Challengers, ha parlato della sua carriera come cantante, ammettendo che in futuro potrebbe incidere nuovi brani.

Zendaya è attualmente protagonista nelle sale con Challengers, il nuovo film diretto da Luca Guadagnino, ma in futuro potrebbe dare nuovamente spazio alla sua carriera nel campo della musica.

L'attrice, in passato, ha infatti sfruttato il suo talento come cantante e i fan possono sperare di sentirla interpretare dei brani inediti.

L'ammissione della star

Mentre era ospite di The Jennifer Hudson Show, Zendaya ha spiegato: "Amo la musica ed è qualcosa di speciale per me. Penso che essere coinvolta nell'industria musicale, forse, non abbia ucciso la gioia della musica, ma è quando si uniscono musica e business che alle volte si causa una sensazione negativa".

L'attrice aveva inciso il suo primo album nel 2013 e ha ammesso che, "quando sarà il momento giusto", potrebbe proporre qualcosa di nuovo. La protagonista di Challengers (di cui potete leggere la nostra recensione) ha aggiunto: "Se arriverà il momento giusto ed è accaduto, perché mi piace crearlo per me stessa, potrei far uscire qualcosa. Ma non impazzite! Vedremo cosa accadrà, forse un giorno".

La paura del palcoscenico

Zendaya, recentemente, aveva collaborato con Labrinth in occasione dei brani realizzati per la serie Euphoria ed era salita sul palco del Coachella un anno fa per esibirsi con lui, interpretando I'm Tired e All For Us.

Inizialmente, tuttavia, l'attrice aveva rifiutato il suo invito: "Avevo detto: 'Oh, assolutamente no'. Ho detto 'Non posso farlo'. Ho dei ricordi negativi legati all'esibirmi dal vivo che risalgono a quando ero una ragazzina". La star è però riuscita a superare le sue paure rendendosi conto che non poteva evitarlo per sempre.