Zendaya ricorda Ronnie Spector prima di interpretarla in un film: "Spero di renderti orgogliosa"

Zendaya ha scelto Instagram per rendere omaggio a Ronnie Spector: la cantante del leggendario gruppo femminile Ronettes è morta mercoledì all'età di 78 anni dopo una breve battaglia contro il cancro. Zendaya, che interpreterà la Spector in un film sulla vita della musicista, l'ha onorata condividendo un selfie che ha scattato con la popstar a dicembre 2018.

"Questa notizia mi spezza il cuore", ha scritto Zendaya. "Parlare di lei come se non fosse con noi è strano dato che è sempre stata così incredibilmente piena di vita. Non c'è un momento in cui l'ho vista senza le sue iconiche labbra rosse e i suoi capelli arruffati, una vera rockstar in tutto e per tutto".

"Ronnie, poterti conoscere è stato uno dei più grandi onori della mia vita", ha continuato l'attrice vincitrice di un Emmy. "Grazie per aver condiviso la tua vita con me, ho potuto ascoltare le tue storie per ore e ore. Grazie per il tuo talento smisurato, il tuo amore incrollabile per le esibizioni, la tua forza, resilienza e la tua grazia. Non c'è assolutamente nulla che possa offuscare la luce che proietti."

Zendaya Coleman, infine, ha aggiunto: "Ti ammiro tanto e sono grata per il legame che condividiamo. Sei una forza magica, sei l'espressione della grandezza e il mondo della musica non sarà più lo stesso senza di te. Vorrei che tutti potessero conoscerti come ti ho conosciuta io. Riposa in pace grande Ronnie, spero di renderti orgogliosa." Il prossimo film biografico dell'attrice sarà basato sull'autobiografia della stessa Spector, intitolata Be My Baby, che la cantante ha scritto insieme a Vince Waldron, come riportato da Variety nel settembre 2020.