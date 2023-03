Zendaya riceverà il premio Star of the Year al CinemaCon 2023

Zendaya è pronta a ricevere il premio Star of the Year al CinemaCon 2023, al fianco di Christopher Nolan ed Emma Thomas, durante la cerimonia che si terrà al Caesars Palace di Las Vegas il 27 aprile.

Zendaya, protagonista di Euphoria la serie scritta e ideata da Sam Levinson, riceverà il premio Star of the Year al CinemaCon 2023. L'attrice, nota al pubblico anche per i suoi ruoli in Dune e Spider-Man, si prepara quindi a ricevere un nuovo riconoscimento.

La star, come riportato da DeadLine, sarà dunque premiata insieme a Christopher Nolan ed Emma Thomas e al cast di Joy Ride i quali riceveranno rispettivamente il NATO Spirit of the Industry Award e il Comedy Ensemble of the Year Award.

Spider-Man No Way Home, Zendaya: "Peter e MJ meritano di essere felici"

La cerimonia in cui Zendaya Colemanritirerà il suo premio si svolgerà al Colosseum al Caesars Palace di Las Vegas il 27 aprile.

"In pochi anni, Zendaya ha catturato l'attenzione del pubblico con la sua interpretazione sul piccolo schermo nei panni di Rue in Euphoria, e ha attirato il pubblico sul grande schermo con le sue interpretazioni in Spider-Man: Far From Home, The Greatest Showman e Dune", ha dichiarato l'amministratore delegato di CinemaCon, Mitch Neuhauser.

"Non potremmo essere più onorati di consegnare a Zendaya il premio CinemaCon Star of the Year di quest'anno."

Zendaya, la più giovane star ad aver vinto due Emmy come attrice protagonista in una serie drammatica con Euphoria, continua a far parlare di sé non solo per la sua carriera che prosegue a gonfie vele. Ma anche per la sua relazione con Tom Holland. I due sono infatti tra le coppie più amate di Hollywood e proprio nelle ultime settimane sono tornati ad emozionare i fan mostrando vestiti e anelli con le iniziali l'uno dell'altro.

L'attrice tornerà sugli schermi nella commedia sportiva romantica di Luca Guadagnino, Challengers, con Mike Faist e Josh O'Connor.