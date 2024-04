Zendaya sull'attenzione data ai suoi baci nel film: 'L'ho notata ed è strano! Fa parte del mio lavoro'

Zendaya ha ammesso che considera "strana" l'attenzione data ai baci nei film, dea parte dagli spettatori e dai media.

L'attrice ha ammesso che se ne è resa conto perché è una cosa che accade spesso quando stanno arrivando nelle sale i progetti di cui è protagonista.

L'ammissione di Zendaya

Durante l'intervista rilasciata a Jake's Takes, a Zendaya è stato chiesto se crede che, come società, le persone si siano dimenticate che i baci fra attori facciano parte del loro lavoro o se si tratta di una scusa per parlare di quelle scene. La star di Challengers ha ammesso: "Non ne ho idea. Non lo so se sia perché vogliono diventi una cosa virale, non ne ho davvero idea. Ma l'ho notato, in particolare con me".

Zendaya ha ribadito che, forse ad altre attrici, non sarebbe stata fatta la stessa domanda, aggiungendo poi: "Ma sì, è una parte del mio lavoro ed è una parte completamente normale a prescindere, penso, dalla percezione del nostro lavoro da parte delle altre persone. Ma sì, è strano".

La protagonista del nuovo film diretto da Luca Guadagnino, di cui potete leggere la nostra recensione, ha quindi ribadito che è qualcosa a cui ha pensato più volte: "Me ne sono accorta e penso: 'Questo è strano! Questo è strano!'".

Cosa racconta Challengers

Dal visionario regista Luca Guadagnino arriva Challengers, con protagonista Zendaya nel ruolo di Tashi Duncan, un'ex prodigio del tennis diventata allenatrice: una forza della natura che non ammette errori, sia dentro che fuori dal campo.

Sposata con un fuoriclasse reduce da una serie di sconfitte (Mike Faist - West Side Story), la strategia di Tashi per la redenzione del marito prende una piega sorprendente quando quest'ultimo deve affrontare sul campo l'oramai rovinato Patrick (Josh O'Connor - The Crown), un tempo suo migliore amico ed ex fidanzato di Tashi. Mentre il loro passato e il loro presente si scontrano e la tensione sale, Tashi dovrà chiedersi quale è il prezzo della vittoria.