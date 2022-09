Zendaya: nuovo record agli Emmy 2022 per la star di Euphoria, fa il bis come miglior attrice drammatica

Zendaya diventa l'attrice più giovane della storia ad aver vinto due Emmy come miglior interprete drammatica per la serie Euphoria.

Zendaya fa ancora una volta la storia agli Emmy 2022, diventando la più giovane attrice a vincere per due volte la statuetta per la miglior performance in una serie drammatica per Euphoria.

Quando l'attrice è salita sul palco, si è detta "onorata di essere accanto ad attrici incredibili" nella sua categoria, per poi ringraziare il cast e la troupe di Euphoria. "Grazie per aver creato uno spazio così sicuro per realizzare questo show così difficile. Vi amo così tanto", ha detto Zendaya Coleman. "Grazie all'Accademia, grazie ai miei amici e alla mia famiglia, alcuni dei quali sono qui stasera. Grazie a Sam Levinson per aver condiviso Rue con me. Grazie per aver creduto in me, anche nei momenti in cui non credevo in me stessa".

Zendaya ha proseguito aggiungendo che il suo "più grande desiderio per Euphoria era che potesse aiutare a guarire le persone", ringraziando coloro che hanno condiviso le loro storie, nella vena del suo personaggio, con lei: "Chiunque abbia amato una Rue, o si senta come una Rue, voglio che voi sappiate che sono così grata per le vostre storie, le porto con me e le porto con lei. Quindi grazie mille".

Emmy 2022: trionfo per Succession, Ted Lasso, The White Lotus e Squid Game

Zendaya aveva già stabilito un record agli Emmy con la sua prima vittoria nel 2020 per il suo ruolo da protagonista in Euphoria, che l'ha resa la più giovane attrice drammatica a conquistare l'ambita statuetta. L'attrice ha mancato il bis come produttrice visto che Euphoria è stato battuto da Succession nella categoria miglior serie drammatica.