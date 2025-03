Zendaya, questo regista Premio Oscar la dirigerà nel biopic su Ronnie Spector

Uno dei prossimi progetti in cantiere per l'attrice è il biopic sulla cantante e co-fondatrice del gruppo Ronettes che ha ora trovato il suo regista

La A24 ha deciso di rafforzare la sua collaborazione con Zendaya e il suo biopic sulla vita della cantante Ronnie Spector, con Barry Jenkins appena salito a bordo del progetto come regista e Dave Kajganich incaricato di scrivere una sceneggiatura originale.

Zendaya interpreterà la leggendaria cantante e, secondo le fonti, la star e Jenkins, che da tempo volevano lavorare insieme, si sono accordati su una versione della storia di Spector che potesse far immergere il pubblico in quella che è stata la vita della cantante e la sua relazione con il violento produttore Phil Spector, piuttosto che in un generico biopic.

Secondo quanto riportato da Deadline, gli accordi per i diritti sulla vita di Spector e per Be My Baby, il libro di memorie scritto dalla cantante insieme a Vince Waldron, sono ancora validi. Il film è in fase di sviluppo.

A24 e Barry Jenkins di nuovo insieme dopo Moonlight

Lo studio si è aggiudicato il progetto nel 2022 e lo produrrà insieme a Marc Platt, Adam Siegel, Mark Itkin, Tom Shelly e la stessa Zendaya. Jonathan Greenfield sarà il produttore esecutivo. Prima della sua scomparsa, Spector era produttrice esecutiva del film e aveva scelto Zendaya per interpretarla. Anche Adele Romanski e Mark Ceryak, soci di Jenkin alla Pastel, si uniranno alla produzione.

Questa è l'ennesima collaborazione tra A24 e Jenkins, dopo l'Oscar per il miglior film con Moonlight e l'imminente Sorry, Baby, presentato al Sundance e di cui Jenkins è stato produttore. Si tratta anche della terza collaborazione tra A24 e Zendaya, dopo Euphoria e l'imminente The Drama, film che la vedrà in coppia con Robert Pattinson.

Jenkins ha recentemente diretto Mufasa: Il Re Leone, da pochi giorni disponibile in streaming su Disney+, che ha superato i 700 milioni di dollari al botteghino mondiale. Il film ha recentemente raggiunto un'altra pietra miliare diventando il sesto film di maggior incasso del 2024, superando Dune - Parte Due, che curiosamente aveva anche Zendaya nel cast.