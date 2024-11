Zendaya farà solo un cameo nel prossimo film di Christopher Nolan

Sembra che il ruolo di Zendaya nel prossimo film di Christopher Nolan sia di "pochi minuti". "Poco più di un cameo". Tuttavia, si dice che il suo partner romantico, Tom Holland, avrà un ruolo molto più succoso nel film che inizierà la produzione all'inizio del 2025.

Il film e gli impegni di Zendaya

Universal collaborerà nuovamente con il regista di Oppenheimer per portare sul grande schermo la prossima pellicola. Lo studio non ha rilasciato alcun comunicato riguardante la trama dell'opera che segnerà il ritorno di Nolan dietro la macchina da presa. Il cast al momento è composto da Anne Hathaway, Matt Damon e Tom Holland.

Spider-Man: Far From Home, Zendaya e Tom Holland sul set

Le riprese inizieranno nei primi mesi del 2025, anche se non sono stati svelati i dettagli delle location dove verranno effettuati i ciak. Holland, parlando del proprio coinvolgimento nel progetto, aveva dichiarato: "Quando l'opportunità si è presentata, si è trattata della telefonata di una vita. Mi ha ricordato l'esperienza di ricevere la chiamata relativa a Spider-Man 10 anni fa".

Recentemente Zendaya ha recitato in Challengers di Luca Guadagnino che, secondo alcuni esperti, potrebbe farle ottenere una nomination agli Oscar. Zendaya ha inoltre recitato in Dune - Parte Due di Denis Villeneuve.

L'attrice è attualmente impegnata nelle riprese di The Drama, in cui recita al fianco di Robert Pattinson. La trama del film rimane però ancora ignota.

Per quanto riguarda Euphoria, di cui Zendaya è protagonista, la serie è ancora in una fase di limbo e potrebbe non entrare in produzione: secondo quanto riferito, la HBO e Zendaya non sono ancora soddisfatti della sceneggiatura della terza stagione di Sam Levinson. La star di Challengers dovrebbe tornare anche in Spider-Man 4 il prossimo anno.