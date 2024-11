Tom Holland svela il motivo perché ogni tanto cerca la sua ragazza, Zendaya, su Google

Tom Holland, attore di Spider-Man, ha rivelato in una recente intervista, il motivo per cui ogni tanto cerca la sua ragazza Zendaya su Google

Tom Holland e Zendaya si sono incontrati durante le riprese di Spider-Man: Homecoming del 2017, in cui Holland interpreta il supereroe protagonista e Zendaya il suo interesse amoroso, MJ. I due hanno ripreso i loro personaggi per Spider-Man: Far from Home del 2019 e Spider-Man: No Way Home del 2021, e sono pronti a tornare per Spider-Man 4, attualmente in fase di sviluppo.

Nel corso degli anni, i due hanno continuato a mantenere privata la loro relazione. L'anno scorso Holland ha dichiarato a The Hollywood Reporter:

"La nostra relazione è qualcosa di incredibilmente protettivo e che vogliamo mantenere il più sacro possibile. Non pensiamo di doverlo a nessuno, è una cosa nostra e non ha nulla a che fare con le nostre carriere".

Spider-Man: Homecoming, Tom Holland in una scena del film

Qual è stata l'ultima cosa che Tom Holland ha cercato su Google? Beh... la sua ragazza Zendaya. L'attore di Spider-Man, che frequenta la star di Euphoria dal 2021, ha recentemente rivelato al podcast On The Menu di Samah Dada che a volte cerca Zendaya su Google per "controllarla".

"L'ultima cosa che ho cercato su Google è stata proprio Zendaya", ha ammesso Holland mentre promuoveva il suo nuovo marchio di bevande analcoliche Bero. "Non sono sui social media e li cancello quando non li uso".

Spider-Man: No Way Home, Tom Holland e Zendaya, un amore che è anche alchimia cinematografica

La star di Spider-Man ha poi continuato: "Quindi, a volte, è più una questione di ansia, ma controllo se è tutto a posto e mi assicuro che sia tutto sotto controllo. Quindi la cerco su Google e guardo le notizie e dico: 'Sta bene. Stiamo bene".

Un sentimento che l'attrice di Challengers condivide, tanto che l'anno scorso ha dichiarato alla rivista Elle, a proposito della sua relazione con Holland:

"Accetto che alcune parti della mia vita siano rese pubbliche. Non posso non essere una persona, vivere la mia vita e amare la persona che amo. Ma ho anche il controllo su ciò che scelgo di condividere. Si tratta di proteggere la pace e di lasciare che le cose siano proprie, ma anche di non avere paura di esistere. Non ci si può nascondere. Anche questo non è divertente. Ora lo sto affrontando più che mai".