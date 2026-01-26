Zelig 30: tutti gli ospiti della terza puntata, stasera su Canale 5

Trent'anni non si festeggiano tutti i giorni, soprattutto quando si parla di uno dei programmi comici più longevi e riconoscibili della televisione italiana. Zelig 30 torna in onda lunedì 26 gennaio su Canale 5 con la terza puntata di questa edizione celebrativa, pronta a mescolare memoria e attualità, grandi ritorni e nuove sfumature della risata.

Al timone, ancora una volta, la coppia formata dal "simpatico umorista" Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, che accompagna il pubblico in un viaggio tra sketch dal vivo, materiali d'archivio e momenti pensati apposta per questo anniversario speciale.

Zelig 30, chi vedremo stasera su Canale 5

Teresa Mannino a Zelig 30

La nuova puntata mette al centro la comicità femminile, scegliendo di affidare il cuore della serata a tre artiste che hanno segnato, in modi diversi, la storia del programma. Sul palco arrivano Teresa Mannino, con il suo sguardo ironico e disincantato sulla quotidianità, e il duo formato da Katia Follesa e Valeria Graci, una coppia che ha contribuito a rinnovare il linguaggio comico di Zelig negli anni Duemila. Le vedremo di nuovo nei panni delle aspiranti Miss Italia? (La speranza è l'ultima a morire).

Ad accompagnare l'energia del palco c'è anche la musica di Roy Paci e degli Aretuska. In Zelig 30, però, la musica non è solo un intermezzo, ma diventa parte del racconto: un filo che lega passato e presente e che sottolinea l'atmosfera festosa di questa edizione. Accanto agli sketch dal vivo, trovano spazio numeri storici e materiali d'archivio, pensati non come semplice nostalgia, ma come modo per rileggere trent'anni di comicità italiana con uno sguardo attuale.

Tutti gli ospiti della terza puntata

Il cast della terza puntata è ampio e variegato, proprio come la tradizione dello show. Sul palco si alternano Federico Basso, Gianni Cinelli, Mago Elias, Giancarlo Kalabrugovich, Paolo Labati, La Ricotta, Leonardo Manera, Oblivion, Antonio Ornano, Davide Paniate, Andrea Pucci e Gigi Rock. Un parterre di stili e personaggi che restituisce l'idea di Zelig come spazio aperto, capace di accogliere linguaggi diversi e di farli convivere all'interno dello stesso racconto televisivo.

Confermata anche la presenza di Rocco Tanica, che firma per Claudio Bisio e Vanessa Incontrada alcuni mini-musical di tre minuti. Brevi, surreali e curatissimi dal punto di vista musicale, questi momenti sono diventati uno dei marchi di fabbrica di Zelig 30, e ci dimostrano ancora una volta come lo spettacolo sappia sorprendere giocando con formati inaspettati e ironia intelligente.

Dove vedere Zelig 30

Claudio Bisio

La terza puntata di Zelig 30 va in onda questa sera, lunedì 26 gennaio, in prima serata su Canale 5 e rappresenta un nuovo tassello di un'edizione che guarda al passato senza restarne prigioniera. La puntata è disponibile insieme alle due precedenti anche su Mediaset Infinity.