Zelig 30 torna stasera su Canale 5: chi sono tutti i comici della seconda puntata

Seconda puntata per Zelig 30 che il 19 gennaio torna su Canale 5 con i comici che hanno reso celebre il programma e alcuni ospiti d'eccezione. Alla guida sempre Claudio Bisio e Vanessa Incontrada.

Nuovo appuntamento per il trentesimo anniversario del programma comico più fortunato di Canale 5. Stasera, lunedì 19 gennaio, torna Zelig 30 con una seconda puntata ricchissima di ospiti, gag e siparietti divertenti tra Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, ancora alla guida dello show.

Nato in televisione a metà anni Novanta e cresciuto sull'eredità del locale milanese da cui prende il nome, Zelig è diventato negli anni una vera palestra di talenti. Ideato e scritto da Gino & Michele con Giancarlo Bozzo, il programma ha saputo rinnovarsi attraversando mode e cambiamenti culturali, mantenendo però un suo stile ben riconoscibile. L'appuntamento è alle 21.30, ma chi sono i comici protagonisti di questa seconda serata celebrativa?

Zelig 30, il viaggio nella memoria del programma

Vanessa Incontrada

Zelig 30 torna stasera in TV con la seconda puntata dell'edizione celebrativa, confermandosi come uno dei pochi programmi capaci di attraversare le epoche (televisive) senza perdere identità. Com'è cambiato il modo di far ridere, negli anni? Ce lo mostrano i filmati d'archivio dei comici che nel tempo sono diventati dei veri e propri punti di riferimento, ma anche sketch dal vivo dalla risata assicurata.

In questo equilibrio tra passato e presente giocano un ruolo centrale Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, la coppia più iconica del programma di Canale 5. Più che semplici padroni di casa, i due conducono la serata stando pienamente dentro lo show: commentano, improvvisano, si prestano al gioco e diventano un raccordo naturale tra un comico e l'altro. Disturbatori di professione, la loro intesa è quello che tiene insieme registri diversi e accompagna il pubblico lungo una puntata che scorre con leggerezza.

Anticipazioni e ospiti della seconda puntata

Geppi Cucciari

A rendere ancora più ricca la seconda puntata arrivano due ospiti che rappresentano mondi diversi ma perfettamente compatibili con lo spirito di Zelig 30. Geppi Cucciari esce dalla sua Splendida cornice e porta sul palco l'umorismo tagliente che la contraddistingue, unendo come sempre sarcasmo e osservazione del presente. Oltre a lei Elio e le Storie Tese trasformeranno le sigle storiche di Zelig in veri e propri numeri musicali surreali (e non potrebbe essere altimenti).

Proprio la componente musicale è uno dei tratti distintivi di questa edizione speciale. Rocco Tanica, infatti, torna anche stasera con alcuni mini-musical pensati su misura per Bisio e Incontrada: brevi sketch cantati che spezzano il ritmo e diventano subito uno dei momenti più attesi della serata.

I comici in scaletta a Zelig 30

Giuseppe Giacobazzi

Sul palco per questa seconda puntata non possono mancare i volti che hanno contribuito a costruire l'identità di Zelig nel corso degli anni. Dopo aver visto Aldo, Giovanni e Giacomo, Kripstak e Petrektek e Raul Cremona nel primo appuntamento, stasera la scaletta prevede un parterre ancora più ricco.

Ci saranno gli interventi di Vincenzo Comunale, Giuseppe Giacobazzi, Leonardo Manera, Francesco Migliazza, Paolo Migone, Antonio Ornano, Albertino, Simone Barbato, Claudio Batta, Fabrizio Fontana, Paolo Labati, Flavio Oreglio, Gigi Rock e Virgigno. Un insieme eterogeneo di stili, personaggi e linguaggi che racconta, meglio di qualsiasi slogan, la varietà della comicità italiana.

La seconda puntata di Zelig 30 va in onda stasera, lunedì 19 gennaio 2026, in prima serata su Canale 5. Il programma è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity, per chi preferisce recuperare lo show in un secondo momento.