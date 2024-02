Teresa Mannino torna in TV con lo spettacolo Il giaguaro mi guarda storto, presto sul Nove

Teresa Mannino torna in TV, sul Nove, con il suo ultimo spettacolo teatrale, Il giaguaro mi guarda storto, in arrivo prossimamente.

Dopo aver condotto la terza serata di Sanremo 2024, Teresa Mannino annuncia che sta per tornare in TV. Sarà il Nove a ospitare prossimamente il suo ultimo spettacolo teatrale, Il giaguaro mi guarda storto. Con la sfida di portare il "suo" teatro in tv, la Mannino adatta il linguaggio universale del palcoscenico per farlo arrivare dritto al cuore dei telespettatori.

Il giaguaro mi guarda storto: di cosa parla

L'artista ritorna sul palco piena di desideri, racconti e interrogativi. Il primo desiderio è quello di ritrovare il suo pubblico, scambiare sguardi con ogni spettatrice e con ogni spettatore seduto in platea dalla prima all'ultima fila, nessuno escluso, per scoprire chi siamo diventati dopo questa assenza epocale. Dai racconti d'infanzia alla difficile relazione che abbiamo con l'attesa, il filo conduttore è il desiderio, stupore vitale che accende sogni, infuoca cuori e libera movimento.

Lo spettacolo è prodotto da Stregonia, scritto da Teresa Mannino e Giovanna Donini, in collaborazione con Maria Nadotti. La regia è di Teresa Mannino, la scena di Maria Spazzi, il disegno luci di Roberta Faiolo, i costumi Istituto Melodia, la produzione esecutiva e distribuzione Savà Produzioni Creative.

Gli altri spettacoli di Teresa Mannino sul Nove

In attesa di vederla in tv nel suo ultimo spettacolo teatrale, che ha raccolto il successo di pubblico e critica, Nove riproporrà gli imperdibili precedenti lavori dell'artista siciliana. Si parte martedì 13 febbraio alle 21:25 con Sono nata il ventritrè, la settimana successiva il 20 febbraio sempre in prime time toccherà a Terrybilmente divagante, per finire martedì 27 febbraio con Sento la Terra girare.