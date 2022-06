Robin Williams, sua figlia Zelda debutta alla regia della zombie comedy Lisa Frankenstein

L'estro ribelle di Diablo Cody reinventerà il mito di Frankenstein in una scatenata zombie comedy intitolata Lisa Frankenstein che è l'occasione per il debutto alla regia di Zelda Williams, figlia della leggenda della commedia Robin Williams.

Lisa Frankenstein è una commedia romantica di zombi ambientata nel 1989 prodotta da Focus Features. Nel cast troviamo la protagonista di Freaky Kathryn Newton e la star di Riverdale Cole Sprouse. Diablo Cody ha scritto la sceneggiatura incentrata su una impopolare liceale che accidentalmente rianima un bel cadavere vittoriano durante un temporale. La ragazza prova così a creare l'uomo dei suoi sogni usando il lettino abbronzante rotto nel suo garage. Le riprese prenderanno il via nelle prossime settimane.

Zelda Williams, 32 anni, ha twittato mercoledì: "So che Hollywood ha una cattiva reputazione per aver rigurgitato sequel, remake e riavvii ancora e ancora e ancora e ancora... e sì, lo fa assolutamente! Ma finalmente mi sta anche permettendo di realizzare il più pazzo, meraviglioso copione di zombi mai letto, e per questo gliene sarò per sempre grata!"

Zelda ha aggiunto che Lisa Frankenstein non avrebbe dovuto essere il suo primo film da regista: "Ho avuto tre film che sono andati in pezzi prima di questo perché è una cosa che accade spesso. E' stato scoraggiante, per non dire altro. Ma il fatto che questo progetto sia sopravvissuto è un regalo incredibile".