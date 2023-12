Zatanna: il film scritto da Emerald Fennell cancellato da Warner Bros.

I DC Studios hanno ufficialmente cancellato il prossimo film su Zatanna scritto dalla regista di Saltburn Emerald Fennell. Si tratta dell'ennesima cancellazione di un progetto basato su un eroe DC, conseguenza dal reboot del DCU di James Gunn (stessa sorte è toccata al film su Nightwing di Chris McKay).

A dare la notizia e a svelare alcuni dettagli del film cancellato è stessa regista durante il podcast Happy Sad Confused: "No, Zatanna non si farà. L'ho scritto, ma è stato complicato, sai, i programmi sono cambiati. È la classica roba da studio... Alla fine ho scritto una sceneggiatura ragionevolmente demenziale, in senso buono, credo. Ma va bene così. Alla fine è stato davvero divertente da fare".

Un film per i non amanti dei supereroi

Più avanti nell'intervista Fennel ha affermato che il suo film su Zatanna sarebbe stato un film di supereroi per non amanti dei supereroi. "Non è un genere verso il quale gravito naturalmente", ha riconosciuto la regista, sostenendo che il personaggio di Zatanna l'ha attirata verso un progetto al di fuori delle sue possibilità.

Fennel ha recentemente diretto il thriller psicologico Saltburn che vede come protagonisti Barry Keoghan e Jacob Elordi. Il film è disponibile dal 22 dicembre su Amazon Prime. Qui potete leggere la nostra recensione.