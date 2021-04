Zatanna: Emerald Fennell non esclude la possibilità di occuparsi della regia

La storia di Zatanna, uno dei personaggi della DC, diventerà un film ed Emerald Fennell si occuperà di scrivere la sceneggiatura, non escludendo nemmeno la possibilità di occuparsi della regia.

Il progetto è attualmente nelle prime fasi di sviluppo e verrà prodotto da DC Films e Bad Robot.

Emerald Fennell, intervistata da Variety, ha dichiarato parlando di Zatanna: "Si tratta di un progetto eccitante. Non abbiamo parlato della possibilità che mi occupi della regia, quindi non ho alcuna informazione e siamo ancora nelle prime fasi. Si tratta di qualcosa a cui stiamo lavorando da un po' di tempo".

La regista ha spiegato: "Sto collaborando con Bad Robot e sono fantastici. Vuoi realizzare il primo pezzo nel modo giusto, ovvero la sceneggiatura, prima di pensare a tutto il resto. Si tratta di una cosa davvero specifica e il mondo dei supereroi è incredibilmente eccitante, ma è anche una sfida totalmente diversa. La cosa importante per me è assicurarmi che lo script sia davvero, davvero buono. Sono una tale fan del genere. Sono una fan della stregoneria, della magia, dei fumetti e questa storia è paurosa e intensa".

Tra le pagine dei fumetti il personaggio ha una travagliata storia d'amore con Batman e con John Constantine, personaggio che dovrebbe apparire nella serie televisive Justice League Dark prodotta da Bad Robot sviluppata per HBO Max. Matt Ryan, interprete di Constantine negli show dell'Arrowverse, ha dichiarato: "Il rapporto con Zatanna è qualcosa che non ho esplorato in versione live action, è un personaggio che vorrei vedere sugli schermi".

Warner Bros in passato sembrava essere al lavoro su tre film al femminile dedicati rispettivamente a Zatanna, Supergirl e Batgirl. Per ora, tuttavia, i tre progetti non sono andati oltre le prime fasi di sviluppo.