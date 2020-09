Zack Snyder's Justice League, Henry Cavill "È giusto che il film venga realizzato"

Nel 2021 arriverà finalmente la chiacchierata versione di Zack Snyder di Justice League, e uno dei suoi protagonisti, Henry Cavill, ha detto la sua in merito all'insolita operazione.

Dopo il flop del film del 2017 ultimato da Joss Whedon (a seguito dell'abbandono di Snyder per motivi personali), i fan DC hanno iniziato a chiedere a gran voce di poter vedere la versione iniziale della pellicola, quella targata Zack Snyder, che si diceva essere della durata di 4 ore, e non lontana dal completamento.

Qualche mese fa, Warner Bros. e Snyder hanno annunciato la distribuzione sulla piattaforma streaming HBO Max del famigerato Snyder Cut - come era diventata nota la sua iterazione -, questa volta però sotto forma di miniserie.

Per l'occasione, Warner ha messo a disposizione un budget davvero notevole, e la possibilità di effettuare dei reshoot in modo da rendere più organico il suo completamento.

Batman v Superman: Henry Cavill tiene in mano la maschera di Batman

Intervistato durante il press tour virtuale di Enola Holmes, Henry Cavill a.k.a. Clark Kent/Superman nel DCEU, ha parlato anche dello Snyder Cut, e di come secondo lui sia stata fatta la scelta giusta nel decidere di completarlo e distribuirlo. "Sono semplicemente davvero entusiasta di vedere realizzata la sua visione" ha affermato l'attore durante il podcast Happy, Sad, Confused "[Zack] ha avuto modo di essere il treno, e credo sia giusto che il treno arrivi alla destinazione designata. Credo sia importante che quella visione nello specifico possa vedere la luce".

"Non importa se siate d'accordo o meno. È il diritto di un narratore, di un regista, vedere realizzata la propria visione. E io sono elettrizzato all'idea di vedere che cosa comporta" continua, e conclude anticipando cosa ci si può aspettare dalla "nuova" Justice League "Adesso Zack ha il vantaggio del celebre 'col senno di poi', quindi il prodotto finale sarà ancora migliore adesso. Quello che voglio vedere è semplicemente un bel film". E voi, che ne pensate? Siete d'accordo con Henry Cavill?