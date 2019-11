Zack Snyder diventa Luke Skywalker zombie per Halloween

Zack Snyder, in occasione di Halloween 2019, ha condiviso online una sua foto in costume che lo ritrae in versione Luke Skywalker zombie.

Zack Snyder, in occasione di Halloween 2019, ha deciso di trasformarsi in Luke Skywalker, ma in una versione zombie del cavaliere Jedi. Il regista ha condiviso un'immagine del risultato finale del suo costume, ispirato con molta libertà creativa all'universo di Star Wars.

Sul sito Vero, il regista di Justice League , ha infatti condiviso una foto del proprio costume, con tanto di spada laser, che unisce elementi zombie all'aspetto di Luke Skywalker, augurando quindi un buon Halloween a tutti i suoi follower online.

Tra i prossimi progetti di Zack Snyder ci sarà anche Army of the Dead, le cui riprese si sono ufficialmente finite e su cui sostiene di aver sviluppato senza alcun obbligo.

Ecco la foto:

Il filmmaker ha sottolineato: "Non ci sono limiti per me in occasione di questo progetto. Amo onorare i canoni e le opere d'arte, ma questa è l'opportunità per trovare un modo puramente gioioso di esprimersi attraverso un genere. Sarà il più folle progetto zombie, pieno di azione, auto consapevolezza, ma non in modo ironico, che gli spettatori abbiano mai visto. Nessuno mi ha lasciato totalmente libertà come con questo progetto".

Snyder ha aggiunto: "Con Army of the Dead è difficile non fare commenti sociali perché il film parla di un muro costruito per i rifugiati e per i veterani, ma sarà anche inoltre un modo divertente per realizzare un film di rapina zombie che si svolge a Las Vegas. Lo rende più ricco e migliore. Non posso contenermi. Ho sempre lavorato in modo piuttosto riflessivo. Il cinema è una forma d'arte riflessiva".

Nel cast ci saranno Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick, Theo Rossi, Ana De La Reguera, Huma Qureshi, Hiroyuki Sanada, Chris D'Elia, Garret Dillahunt, Raul Castillo, Nora Arnezeder, Matthias Schweighofer e Samantha Win.